Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле

Она снова в деле! «Оптима Банк» вернул мультивалютные карты Visa, которых так ждали путешественники и любители онлайн-шопинга.
Теперь планировать поездки и покупки станет значительно проще.
Главная фишка карты — полная свобода от лишних конвертаций.
Собираетесь в отпуск? Оплачивайте счета в USD и EUR напрямую, не теряя времени на расчеты курсов.
Заказываете новинки на Amazon или ASOS? Контролируйте каждый цент, оплачивая покупку в валюте сайта.
Даже ваши любимые сервисы Netflix, Spotify, Apple Music и другие — теперь под полным контролем.
Это больше, чем просто банковский продукт. Это ваш пропуск в мир глобальных сервисов и финансовой независимости.
Пришло время вернуть в кошелек международный стандарт комфорта.
Получить свою карту можно уже сегодня в любом офисе «Оптима Банка».
Лицензия № 018 НБ КР.