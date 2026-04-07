Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»

«Оптима Банк» принял участие в Глобальной неделе денег, которая проходит под руководством Национального банка КР, объединив образовательные инициативы для студентов и школьников в разных городах страны.

Неделя началась с открытой лекции в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына. Заместитель директора филиала № 8 в Бишкеке Жазгуль Кулматова рассказала студентам о кредитах — без сложных терминов, на реальных примерах и с акцентом на осознанный подход. Самые активные участники получили не только новые знания, но и памятные подарки.

Образовательная программа продолжилась в Международном университете Кыргызстана: сотрудники филиалов «Оптима Банка» № 5 и 8 в столице провели для студентов семинар на тему «Безналичные платежи». В нем приняли участие около 100 студентов и преподавателей. Обсудили современные финансовые инструменты и правила безопасного использования безналичных сервисов в повседневной жизни.

В Школе профессионального и непрерывного образования (ШПНО) в Оше сотрудники банка встретились с учащимися из сел Эмгекчил, Доболу, Кайыңды и Эмгек-Талаа. Школьники приехали для подготовки к ОРТ и заодно узнали о базовых принципах финансовой грамотности и полезных привычках управления деньгами.

В течение недели банк также делился образовательными материалами в социальных сетях, делая знания о финансах доступными широкой аудитории.

Завершающим мероприятием Глобальной недели денег стала ярмарка в Оше. Банк организовал интерактивные игры: участники ярмарки проверяли свои знания, участвовали в активностях, открывали банковские карты и получали фирменные сувениры.

«Оптима Банк» продолжает поддерживать инициативы, которые помогают лучше разбираться в финансах и принимать уверенные решения.

«Оптима Банк» — ваш надежный финансовый партнер!

Лицензия № 018 НБ КР.
Материалы по теме
Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
«Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
«Оптима Банк» продолжает раздавать миллионы
Optima Bank: Отправляйте переводы за 0 процентов комиссии
Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Новые победители акции «20 миллионеров» от «Оптима Банка»
Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
