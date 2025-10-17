Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета в подарок

Подключай новый номер eSIM от государственного оператора сотовой связи MEGA и получай 30 ГБ бесплатного интернета в подарок.
Как это работает?
— При активации eSIM с новым номером бонусный пакет в 30 ГБ подключается автоматически.
— Акция действует один раз для каждого абонента, а бесплатный интернет доступен в течение 7 дней с момента активации.
Почему стоит выбрать eSIM?
- eSIM — это цифровая SIM-карта, встроенная в смартфон.
- Без пластиковых карточек, без замены — все просто и удобно.
- Идеальное решение для тех, кто часто путешествует, пользуется несколькими номерами или ценит современные технологии.
Активировать eSIM можно в центрах продаж и обслуживания MEGA, или в мобильном приложении MEGA24.
Как подключить eSIM через приложение?
- Установите приложение MEGA24 на свой смартфон.
- Выберите желаемый номер и тарифный план.
- Пополните баланс.
- Получите eSIM с выбранным тарифом и бонусом — 30 ГБ интернета.
Проверить остаток бонусного интернета можно в приложении MEGA24 или по команде *505#.
Как установить eSIM на смартфон?
- Откройте «Настройки» → «Сотовая связь» / «Мобильные данные».
- Нажмите «Добавить сотовый тариф».
- Отсканируйте QR-код, полученный от MEGA.
Перед установкой убедитесь, что устройство поддерживает технологию eSIM:
- Android: введите *#06# — наличие строки EID подтверждает поддержку eSIM.
- iPhone: все модели, начиная с iPhone 13, поддерживают eSIM.
Не упустите возможность получить 30 ГБ бесплатного интернета и ощутить все преимущества цифровой SIM-карты уже сегодня!
MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.