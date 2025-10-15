12:01
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Бизнес

«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете

Воспользуйтесь тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от государственного оператора сотовой связи MEGA. Все лучшее кино и телевидение в одном пакете!

Абонентам доступны сразу пять популярных онлайн-кинотеатров — «Этномедиа», Start, Wink, Megogo и RizaNova, а также премиальный телевизионный пакет MegaTV_Premium, включающий более 200 телеканалов в высоком качестве.

Одним из ключевых преимуществ услуги является возможность просмотра контента с разных устройств одновременно — смартфона, планшета, компьютера или телевизора. Это делает сервис удобным для всей семьи и позволяет каждому выбирать контент по своему вкусу, не переключаясь между разными платформами.

Подключение максимально простое: достаточно установить приложение MegaTV (доступно в App Store и Google Play) или перейти на сайт www.megatv.kg. Стоимость подписки составляет 20 сомов в день с учетом налогов. Для новых пользователей предусмотрен бесплатный пробный период на семь дней.

MEGA «Все кинотеатры + ТВ» — максимум контента, минимум усилий.

Наслаждайтесь любимыми фильмами и телеканалами без границ! Подключайтесь уже сегодня — введите комбинацию *725*1#.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/347250/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
MEGA дарит VIP-номер с любым кодом при подключении тарифа на 6 или 12 месяцев
MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
MEGA поздравила старшее поколение с праздником, подарив заботу и внимание
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
Популярные новости
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA: фильмы, сериалы и&nbsp;200+ телеканалов в&nbsp;одном пакете «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
В&nbsp;Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи В Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи
Doscredobank запускает акцию &laquo;Бонус к&nbsp;переводу&raquo; с&nbsp;розыгрышем электромобилей Doscredobank запускает акцию «Бонус к переводу» с розыгрышем электромобилей
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
15 октября, среда
11:36
Кыргызстану нужно $1,2 миллиарда инвестиций для обеспечения сел чистой водой Кыргызстану нужно $1,2 миллиарда инвестиций для обеспеч...
11:35
«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
11:32
Shutdown в США: восьмая попытка одобрить финансирование тоже провалилась
11:26
Убирать самокаты из города не будем — мэр Бишкека Айбек Джунушалиев
11:19
Банки Кыргызстана смогут использовать новый исламский финансовый инструмент