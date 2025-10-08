Тариф MIX от государственного оператора сотовой связи MEGA отражает современный тренд на персонализацию и цифровую свободу, предоставляя абонентам возможность самим определять, каким будет их мобильный опыт.
Всего за 540 сомов вы получаете:
- 50 ГБ высокоскоростного интернета;
- раздачу всего интернет-трафика;
- безлимитные звонки и СМС внутри сети MEGA;
- 30 минут на номера других мобильных операторов КР;
- 50 ТВ-каналов в сервисе MegaTV.
Главное преимущество тарифа — гибкость и персонализация: абоненты могут ежемесячно бесплатно выбирать две дополнительные опции из десяти, среди которых:
- +30 ГБ высокоскоростного интернета;
- +30 минут на номера других мобильных операторов КР;
- +MegaTV Premium (200 каналов);
- +безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram;
- +безлимитный ночной интернет «Ночь без границ»;
- +подписка «Яндекс Плюс» с доступом к «Кинопоиску», «Яндекс Музыке», «Яндекс Книгам», а еще к скидкам до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»;
- +онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;
- +онлайн-кинотеатр Start;
- +онлайн-кинотеатр Megogo;
- +онлайн-кинотеатр Wink.
Управлять услугами можно через приложение MEGA24, а подключить тариф — с помощью команды *778*540#, в офисах обслуживания, через контакт-центр или в мобильном приложении.
MIX — тариф для тех, кто ценит индивидуальность и свободу выбирать.
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.