Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой

Тариф MIX от государственного оператора сотовой связи MEGA отражает современный тренд на персонализацию и цифровую свободу, предоставляя абонентам возможность самим определять, каким будет их мобильный опыт.

Всего за 540 сомов вы получаете:

  • 50 ГБ высокоскоростного интернета;
  • раздачу всего интернет-трафика;
  • безлимитные звонки и СМС внутри сети MEGA;
  • 30 минут на номера других мобильных операторов КР;
  • 50 ТВ-каналов в сервисе MegaTV.

Главное преимущество тарифа — гибкость и персонализация: абоненты могут ежемесячно бесплатно выбирать две дополнительные опции из десяти, среди которых:

  • +30 ГБ высокоскоростного интернета;
  • +30 минут на номера других мобильных операторов КР;
  • +MegaTV Premium (200 каналов);
  • +безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram;
  • +безлимитный ночной интернет «Ночь без границ»;
  • +подписка «Яндекс Плюс» с доступом к «Кинопоиску», «Яндекс Музыке», «Яндекс Книгам», а еще к скидкам до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»;
  • +онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;
  • +онлайн-кинотеатр Start;
  • +онлайн-кинотеатр Megogo;
  • +онлайн-кинотеатр Wink.

Управлять услугами можно через приложение MEGA24, а подключить тариф — с помощью команды *778*540#, в офисах обслуживания, через контакт-центр или в мобильном приложении.

MIX стал воплощением современного тренда на персонализацию и цифровую свободу, предоставляя абонентам возможность самим определять, каким будет их мобильный опыт.

MIX — тариф для тех, кто ценит индивидуальность и свободу выбирать.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
