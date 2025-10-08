Тариф MIX от государственного оператора сотовой связи MEGA отражает современный тренд на персонализацию и цифровую свободу, предоставляя абонентам возможность самим определять, каким будет их мобильный опыт.

Всего за 540 сомов вы получаете:

50 ГБ высокоскоростного интернета;

раздачу всего интернет-трафика;

безлимитные звонки и СМС внутри сети MEGA;

30 минут на номера других мобильных операторов КР;

50 ТВ-каналов в сервисе MegaTV.

Главное преимущество тарифа — гибкость и персонализация: абоненты могут ежемесячно бесплатно выбирать две дополнительные опции из десяти, среди которых:

+30 ГБ высокоскоростного интернета;

+30 минут на номера других мобильных операторов КР;

+MegaTV Premium (200 каналов);

+безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram;

+безлимитный ночной интернет «Ночь без границ»;

+подписка «Яндекс Плюс» с доступом к «Кинопоиску», «Яндекс Музыке», «Яндекс Книгам», а еще к скидкам до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»;

+онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;

+онлайн-кинотеатр Start;

+онлайн-кинотеатр Megogo;

+онлайн-кинотеатр Wink.

Управлять услугами можно через приложение MEGA24, а подключить тариф — с помощью команды *778*540#, в офисах обслуживания, через контакт-центр или в мобильном приложении.

MIX — тариф для тех, кто ценит индивидуальность и свободу выбирать.

