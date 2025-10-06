13:01
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Бизнес

Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана

В России назревает системный кризис в топливной отрасли: независимые АЗС уже предупреждают о провальной рентабельности и риске закрытия. По сообщениям местных СМИ, из-за рекордно высоких оптовых цен, проблем с поставками топлива и давления со стороны Антимонопольной службы до 15-20 процентов независимых автозаправок могут перестать работать. Во многих российских регионах бензин исчез в продаже на ряде АЗС, часть заправочных станций установила лимит на продажу топлива в одни руки. Основной причиной стали дефицит топлива, вызванный в первую очередь регулярными атаками украинских беспилотников на российские НПЗ и соответствующее снижение производства.

На фоне этого в пятницу Украина впервые ударила по НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», находящемуся в 1 тысяче 400 километрах от границы. Это ключевой НПЗ, который снабжает топливом страны Центральной Азии, прежде всего Кыргызстан. А уже в субботу поражен НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области — один из крупнейших российских заводов.

Эти события обрушивают не только внутренний российский рынок, но и цепочку поставок топлива для соседних стран, в том числе Кыргызской Республики. Сокращение производства и закрытие независимых АЗС ведут к росту цен на экспортируемые нефтепродукты и риску перебоев в доставке. Для Кыргызстана, импортирующего ГСМ, это может обернуться усилением конкуренции за остатки топлива на внешних рынках, скачками цен на бензин и дизель, а в худшем случае дефицитом, особенно в периоды повышенного спроса.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/346109/
просмотров: 530
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан попросил у России больше ГСМ по льготным тарифам
Жители некоторых регионов России столкнулись с острой нехваткой топлива на АЗС
Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Почему Кыргызстан не покупает ГСМ у Казахстана, где они дешевле: ответ чиновника
В КР готовятся к запуску производства бензина и автомасел из собственной нефти
Ситуацию с поставками и ценами на ГСМ прокомментировал первый замглавы кабмина
В Кыргызстане есть запасы ГСМ на полтора месяца
Запрет России на экспорт ГСМ не затрагивает страны ЕАЭС, включая Кыргызстан
Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
Популярные новости
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Медицина нового уровня: в&nbsp;Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
&laquo;Зимние каникулы&raquo; с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: главный приз акции&nbsp;&mdash; 4&nbsp;путевки в&nbsp;Таиланд «Зимние каникулы» с «Банком Компаньон»: главный приз акции — 4 путевки в Таиланд
6 октября, понедельник
12:51
За или против? Что думают граждане о законе о смертной казни За или против? Что думают граждане о законе о смертной...
12:43
Биржа Кыргызстана бьет рекорды: торговля выросла в шесть раз за два года
12:35
В Минстрое рассказали, сколько социальных объектов возводится в Кыргызстане
12:32
На строительство детсада в селе Кара-Булак выделят больше 100 миллионов сомов
12:30
«Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов