Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана

В России назревает системный кризис в топливной отрасли: независимые АЗС уже предупреждают о провальной рентабельности и риске закрытия. По сообщениям местных СМИ, из-за рекордно высоких оптовых цен, проблем с поставками топлива и давления со стороны Антимонопольной службы до 15-20 процентов независимых автозаправок могут перестать работать. Во многих российских регионах бензин исчез в продаже на ряде АЗС, часть заправочных станций установила лимит на продажу топлива в одни руки. Основной причиной стали дефицит топлива, вызванный в первую очередь регулярными атаками украинских беспилотников на российские НПЗ и соответствующее снижение производства.

На фоне этого в пятницу Украина впервые ударила по НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», находящемуся в 1 тысяче 400 километрах от границы. Это ключевой НПЗ, который снабжает топливом страны Центральной Азии, прежде всего Кыргызстан. А уже в субботу поражен НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области — один из крупнейших российских заводов.

Эти события обрушивают не только внутренний российский рынок, но и цепочку поставок топлива для соседних стран, в том числе Кыргызской Республики. Сокращение производства и закрытие независимых АЗС ведут к росту цен на экспортируемые нефтепродукты и риску перебоев в доставке. Для Кыргызстана, импортирующего ГСМ, это может обернуться усилением конкуренции за остатки топлива на внешних рынках, скачками цен на бензин и дизель, а в худшем случае дефицитом, особенно в периоды повышенного спроса.