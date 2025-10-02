В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras

В рамках стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией, поддерживаемого президентом КР Садыром Жапаровым и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, фонд Central Asia Capital начал реализацию индустриального парка в Токмаке. Этот проект стал ответом на поручение главы государства по развитию города.

Визит российской делегации в Токмак стал значимым событием. В ее составе были Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергей Вакунов, торговый представитель России в Кыргызстане Айнур Саманов, председатель совета директоров фонда Central Asia Capital Антон Собин и директор представительства «Российской газеты» Дмитрий Евлашков.

Мэр города Алтынбек Эргешов встретился с делегацией. В ходе переговоров обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, поддержка инвесторов и реализация совместных инициатив. Конструктивный подход сторон подчеркнул эффективность сотрудничества между дипломатическими, местными властями и бизнесом.

Посол РФ отметил значимость проекта: «Мы приехали сюда не одни, с нами представители бизнеса, которые будут заниматься развитием индустриального парка. Это очень хороший старт, который может вывести на более серьезные проекты».

Также он добавил, что визиты в регионы Кыргызстана с Антоном Собиным стали важной частью российско-кыргызского партнерства.

Индустриальный парк Central Asia Hub

Делегация осмотрела земельный участок, предоставленный местными властями, на котором планируется строительство индустриального парка Central Asia Hub. Он станет базой для производства национального автомобиля Muras.

Проект, инициированный Central Asia Capital в партнерстве с АО «АвтоВАЗ», представляет собой стратегию создания и развития автопрома в Кыргызстане с планом перехода от крупноузловой сборки к полной локализации производства в течение десяти лет.

Инвестиции в проект превысят $30 миллионов с прогнозом создания до 12 тысяч рабочих мест и потенциалом производства до 3 тысяч автомобилей в год.

Антон Собин отметил, что проект имеет не только промышленное, но и социальное значение, так как включает инициативы, направленные на развитие местных сообществ и образования.

Поддержка образования

Одним из ключевых моментов визита стало открытие современного компьютерного класса в средней школе № 13 имени Сатылганова. Он оснащен новой техникой благодаря поддержке Central Asia Capital и посольства Российской Федерации.

Это открывает новые возможности для учеников в изучении цифровых технологий и внедрении интерактивных методов обучения. Это уже четвертая школа, оснащенная при поддержке фонда, после Нарынской и Таласской областей.

Антон Собин заметил: «Для нас принципиально важно, чтобы инвестиции в промышленность сопровождались инвестициями в людей. Мы хотим, чтобы вместе с новыми производственными проектами у детей появлялись современные возможности для обучения и развития».

Поддержка на местном уровне

Мэр Токмака Алтынбек Эргешов выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству: «Все наши государственные службы и структуры будут всячески содействовать и помогать. Я готов быть первым помощником в реализации этого проекта. У нас есть большое желание, чтобы такие визиты проходили чаще, и мы открыты для сотрудничества».

Central Asia Capital продолжает реализовывать комплексный подход, сочетая развитие индустриальных проектов с поддержкой образования и социальных инициатив. Строительство индустриального парка Central Asia Hub и запуск национального автомобиля Muras вместе с программами по оснащению школ демонстрируют системную и последовательную работу.

Эта модель способствует укреплению стратегического партнерства России и Кыргызстана, объединяя промышленное развитие с инвестициями в будущие поколения.