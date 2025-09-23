В Бишкеке в Кыргызско-Российском Славянском университете начал работу II Российско-Кыргызский образовательный форум (РКОФ-2025). В нем участвуют представители правительства, ведущих университетов, научных организаций и бизнес-сообщества двух стран.

Фото КРСУ. В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум

Программа форума включает более 20 семинаров, круглых столов и мастер-классов. Главные темы — интеграция науки и производства, цифровизация образования, расширение академической мобильности и развитие совместных исследований.

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов отметил острую нехватку кадров в стране: «Сегодня наш локомотив набирает ход: оживают многие отрасли — и старые, и совершенно новые для Кыргызстана. Но вместе с этим мы испытываем острую нехватку специалистов. Нам нужны инженеры, врачи и, конечно же, учителя. А Россия для нас — самый близкий союзник», — сказал он.

Фото КРСУ. Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов отметил острую нехватку кадров в стране

Министр науки, высшего образования и инноваций КР Бактияр Орозов подчеркнул, что КРСУ остается символом доверия и сотрудничества между двумя странами: «Университет демонстрирует новые подходы к образовательным и научным проектам и укрепляет связи с индустрией. Именно такие вузы должны становиться опорой консорциумов, которые объединяют университеты и производство».

Ректор КРСУ Сергей Волков добавил, что форум позволит превратить идеи в реальные инструменты развития: «Мы вместе со студентами и преподавателями готовы предлагать решения, которые будут полезны обществу и экономике».

Фото КРСУ. Ректор КРСУ Сергей Волков добавил, что форум позволит превратить идеи в реальные инструменты развития

По итогам подписан ряд соглашений между университетами, государственными структурами и бизнесом двух стран. Всего заключено более десяти документов, охватывающих ключевые сферы — от медицины и строительства до инноваций и техносферной безопасности.

В числе наиболее значимых документов — соглашение о создании студенческого проектного бюро «КРСУ—Проект», которое позволит будущим инженерам и архитекторам работать над реальными заказами индустрии. Подписанная дорожная карта с Приволжским исследовательским медицинским университетом предусматривает обмен студентами и совместные исследования в области медицины, а сетевой договор с Уральским государственным медицинским университетом открывает возможность выпускать стоматологов с двойными дипломами.

Отдельный блок соглашений связан со строительной сферой: трехсторонний договор с участием Национального объединения технических заказчиков даст студентам КРСУ возможность работать на крупных стройках, а меморандум с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ КР закрепит участие университета в подготовке специалистов для отрасли. Контракт с компанией «Ирбис-курулуш» обеспечит студентам практику на объектах и совместные проекты в области энергоэффективности.

Не осталась в стороне и сфера безопасности: дорожная карта с МЧС КР предусматривает подготовку кадров по направлению «Техносферная безопасность», разработку новых учебных программ и методик. Кроме того, сотрудничество с Российско-Кыргызским фондом развития даст молодым ученым и студентам доступ к финансированию стартапов и возможность выводить на рынок инновационные проекты.

Таким образом, подписанный пакет соглашений стал ключевым практическим результатом форума.