Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке

Каждую третью субботу сентября в Кыргызстане отмечается Национальный день чистоты. Эта дата совпадает с глобальной экологической инициативой «Всемирный день чистоты» (World Cleanup Day) и напоминает о том, что забота об окружающей среде начинается с простых шагов: уборки общественных территорий и бережного отношения к природе.

Традиционно к масштабной инициативе присоединились «Элдик Банк» и «Beeline Кыргызстан», подтверждая приверженность принципам ESG и устойчивому развитию.

На субботник в Бишкеке вышли около 100 сотрудников банка и сотового оператора. Команда «Элдик Банка» и Beeline навела порядок на участке вдоль речки на пересечении проспекта Шабдана Баатыра и улицы Лермонтова. Всего за несколько часов удалось собрать более 100 мешков мусора. Субботник стал не только вкладом в чистоту города, но и отличной возможностью укрепить командный дух и объединить усилия для общего дела.

«Национальный день чистоты — это хорошая возможность показать личным примером, что экология и будущее страны зависят от нас самих. Мы рады, что бизнес-сообщество Кыргызстана активно поддерживает эту инициативу», — отметили организаторы.

Работая вместе, «Элдик Банк» и «Beeline Кыргызстан» последовательно продвигают стратегию ESG, уделяя особое внимание экологии, социальным вопросам и корпоративному управлению. Совместное участие в ежегодной экологической акции стало еще одним примером того, что общими усилиями можно менять мир к лучшему.
