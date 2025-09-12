11:30
«Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане

ОАО «Айыл Банк» продолжает активно развивать рынок лизинговых услуг в Кыргызской Республике, обеспечивая предприятия и фермерские хозяйства доступом к современным видам техники и оборудования.

В 2025 году в Кыргызстане наблюдается значительный рост спроса на лизинговые услуги. Только за первые восемь месяцев «Айыл Банк» предоставил в лизинг более 700 единиц техники на сумму свыше 3 миллиардов сомов, укрепив позиции ключевого игрока рынка.

Для сравнения, в 2024 году банк профинансировал свыше 650 единиц сельхозтехники, 385 голов племенного скота, а также более 350 единиц дорожно-строительной техники. Общий объем профинансированных сделок превысил 3,3 миллиарда сомов.

Лизинговые продукты:

  • Агро Лизинг — сельхозтехника и оборудование: срок до 7 лет (до 10 лет для уборочной техники), ставка 6 процентов годовых, первоначальный взнос от 10 процентов.
  • ВПС Лизинг — племенной скот: срок до 7 лет, ставка 6 процентов годовых, взнос от 10 процентов.
  • Бизнес Лизинг — техника и оборудование несельскохозяйственного назначения: срок до 6 лет, ставка 17–18 процентов в сомах или 9–10 процентов в долларах США, взнос от 10 процентов.

«Айыл Банк» продолжает расширять доступ к современным финансовым инструментам, создавая условия для модернизации сельского хозяйства, строительства и промышленности страны.

Для полной информации обращайтесь в ближайшее отделение «Айыл Банка» или посетите сайт: www.ab.kg.

Лицензия НБ КР № 048.
