18:20
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Бизнес

Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»

MKassa продлила акцию «Ноль на миллион» до 31 октября 2025 года.

Кто не успел, тот не опоздал, но поторопиться подключить MKassa все же стоит. Это шанс получить максимум преимуществ для своего бизнеса.

Что получают участники акции?

  • ноль процентов комиссии на прием платежей по картам и QR-коду;
  • бесплатный POS-терминал — без затрат на покупку и доставку;
  • бесплатный ККМ — автоматическая фискализация без дополнительных расходов;
  • бесплатный перевод средств на MBANK 24/7.


*На прием безналичных платежей для ИП и ОсОО — в течение трех месяцев или до оборота 1 миллион сомов.
Участвовать в акции могут все предприниматели, которые зарегистрируются в MKassa до 31 октября 2025 года.

Сервис MKassa позволяет принимать безналичную оплату по QR и картам, управлять торговыми точками и кассирами, а также получать аналитику прямо с телефона или компьютера. Никакой бумажной волокиты — только быстрый старт и цифровой контроль для вашего бизнеса.

Чтобы воспользоваться всеми возможностями, скачайте приложение MKassa. Подробности акции и условия — на официальном сайте MBANK.

MBANK — первый цифровой.

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/343186/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Покупайте на рынке «Орто-Сай» выгодно: MBANK дарит 10 процентов с каждой покупки
MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
Онлайн-переводы в Турцию — в пару кликов через MBANK
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
M+ дешевле, чем за наличные — MBANK запускает акцию с выгодными условиями
Планируй путешествие: AZAL и MBANK дают до 15 процентов скидки на билеты
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
Популярные новости
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Бизнес
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
11 сентября, четверг
18:17
На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке сняли ограничение на ночное движение На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке сняли ограниче...
18:14
Взрывы, стрельба и отражение атаки противника: на юге Кыргызстана прошли учения
17:59
Перинатальный центр в Оше: Минздрав подписал контракт с китайской компанией
17:52
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
17:50
Правление Нацбанка выдало разрешение на учреждение ОАО «Кылым Банк»