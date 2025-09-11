Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»

MKassa продлила акцию «Ноль на миллион» до 31 октября 2025 года.

Кто не успел, тот не опоздал, но поторопиться подключить MKassa все же стоит. Это шанс получить максимум преимуществ для своего бизнеса.

Что получают участники акции?

ноль процентов комиссии на прием платежей по картам и QR-коду;

бесплатный POS-терминал — без затрат на покупку и доставку;

бесплатный ККМ — автоматическая фискализация без дополнительных расходов;

бесплатный перевод средств на MBANK 24/7.



*На прием безналичных платежей для ИП и ОсОО — в течение трех месяцев или до оборота 1 миллион сомов.

Участвовать в акции могут все предприниматели, которые зарегистрируются в MKassa до 31 октября 2025 года.

Сервис MKassa позволяет принимать безналичную оплату по QR и картам, управлять торговыми точками и кассирами, а также получать аналитику прямо с телефона или компьютера. Никакой бумажной волокиты — только быстрый старт и цифровой контроль для вашего бизнеса.

Чтобы воспользоваться всеми возможностями, скачайте приложение MKassa. Подробности акции и условия — на официальном сайте MBANK.



MBANK — первый цифровой.



Лицензия № 014 НБ КР.