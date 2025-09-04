Покупайте на рынке «Орто-Сай» выгодно: MBANK дарит 10 процентов с каждой покупки

Готовы купить свежие фрукты, технику, бытовые товары или просто пройтись по любимому рынку, а заодно и сэкономить? Отличная новость!

MKassa и MBonus запускают акцию для всех, кто ценит выгоду. Получайте кешбэк 10 процентов бонусами на рынке «Орто-Сай»!

Как это работает? Все просто, как дважды два:

1. Приходите на рынок «Орто-Сай».

2. Выберите товары и запросите у продавца QR MKassa.

3. Оплачивайте покупку через QR-код MBANK.

И все! Кешбэк в размере 10 процентов от суммы покупки автоматически зачислится на ваш бонусный счет. Не нужно никаких регистраций, никаких дополнительных действий. Бонусы начисляются сразу, а выгода очевидна.

Помните: чтобы получить вознаграждение, нужно обязательно провести оплату по QR-коду MKassa.

Приобретайте товары на сумму до 10 тысяч сомов и возвращайте до 1 тысячи бонусов. Посмотреть подробные условия акции вы можете на официальном сайте MBANK.

Рынок «Орто-Сай» — это не только место для выгодных покупок, но и особая атмосфера. А с бонусами от MBonus ваш шопинг станет еще приятнее!

Пользуйтесь современными технологиями и получайте больше за свои деньги.

Не упустите свой шанс!

MBANK — первый цифровой.

Лицензия № 014 НБ КР.