Покупайте на рынке «Орто-Сай» выгодно: MBANK дарит 10 процентов с каждой покупки

Готовы купить свежие фрукты, технику, бытовые товары или просто пройтись по любимому рынку, а заодно и сэкономить? Отличная новость!
MKassa и MBonus запускают акцию для всех, кто ценит выгоду. Получайте кешбэк 10 процентов бонусами на рынке «Орто-Сай»!
Как это работает? Все просто, как дважды два:
1. Приходите на рынок «Орто-Сай».
2. Выберите товары и запросите у продавца QR MKassa.
3. Оплачивайте покупку через QR-код MBANK.
И все! Кешбэк в размере 10 процентов от суммы покупки автоматически зачислится на ваш бонусный счет. Не нужно никаких регистраций, никаких дополнительных действий. Бонусы начисляются сразу, а выгода очевидна.
Помните: чтобы получить вознаграждение, нужно обязательно провести оплату по QR-коду MKassa.
Приобретайте товары на сумму до 10 тысяч сомов и возвращайте до 1 тысячи бонусов. Посмотреть подробные условия акции вы можете на официальном сайте MBANK.
Рынок «Орто-Сай» — это не только место для выгодных покупок, но и особая атмосфера. А с бонусами от MBonus ваш шопинг станет еще приятнее!
Пользуйтесь современными технологиями и получайте больше за свои деньги.
Не упустите свой шанс!
MBANK — первый цифровой.
Лицензия № 014 НБ КР.