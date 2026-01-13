19:16
Общество

Тимур Ибрагимов стал новым председателем правления «Бакай Банка»

22 декабря 2025 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Бакай Банк», в результате которого произошли значительные кадровые изменения. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Так, по итогам очного голосования с января 2026-го Тимур Ибрагимов вступил в должность председателя правления, а Сергей Ибрагимов вошел в состав совета директоров.

В самом банке сообщили 24.kg, что приоритетами нового председателя правления станут реализация стратегии «цифрового рывка», прямое операционное руководство и укрепление конкурентных преимуществ финучреждения на внутреннем и международном рынках.

Это распределение ролей должно создать баланс между долгосрочным видением акционеров и профессиональным исполнительным управлением.

Таким образом проводится трансформация системы корпоративного управления, которая принята в крупнейших мировых финансовых институтах.

BAKAI — один из крупнейших коммерческих банков Кыргызстана, активно развивающий цифровые финансовые сервисы и экосистемные продукты. По итогам прошлого года банк укрепил позиции на рынке розничного и корпоративного банкинга, сделав акцент на мобильные сервисы, онлайн-платежи и развитие партнерских платформ.
