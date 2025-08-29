Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?

С начала действия закона о страховании в Кыргызстане уже выписано 3 тысячи 410 штрафов за езду без полиса ОСАГО.
Каждый такой штраф составляет 3 тысячи сомов. И это еще массовых проверок не было.
Ездить без полиса — это не только риск получить штраф, но и потенциальная потеря денег в случае ДТП, ведь все расходы придется оплачивать из своего кармана.
Решение: оформить ОСАГО до 31 августа 2025 года со скидкой до 20 процентов в приложении MBANK.
Оформить полис ОСАГО
-
Зайдите в приложение MBANK и перейдите в раздел «Сервисы» — «Мой авто».
-
Выберите «ОСАГО».
-
Выберите страховую компанию, срок действия полиса и цель страхования.
-
Подтвердите оплату.
Расчет стоимости происходит автоматически — оформление полиса займет менее пары минут.
-
НСК — 20 процентов кешбэка;
-
ЗАО «СК АТН Полис» — 15 процентов кешбэка;
-
ЗАО «СК Алма-Иншуренс» — 15 процентов кешбэка;
-
ЗАО «САКБОЛ» — 15 процентов кешбэка;
-
ЗАО СК «АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» — 10 процентов кешбэка;
-
ГСО — 5 процентов кешбэка.
Успейте оформить ОСАГО с выгодой!
MBANK — Первый цифровой!
Лицензия № 014 НБ КР.