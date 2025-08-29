Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?

С начала действия закона о страховании в Кыргызстане уже выписано 3 тысячи 410 штрафов за езду без полиса ОСАГО.

Каждый такой штраф составляет 3 тысячи сомов. И это еще массовых проверок не было.

Ездить без полиса — это не только риск получить штраф, но и потенциальная потеря денег в случае ДТП, ведь все расходы придется оплачивать из своего кармана.

Зайдите в приложение MBANK и перейдите в раздел «Сервисы» — «Мой авто». Выберите «ОСАГО». Выберите страховую компанию, срок действия полиса и цель страхования. Подтвердите оплату.

Расчет стоимости происходит автоматически — оформление полиса займет менее пары минут.

НСК — 20 процентов кешбэка;

ЗАО «СК АТН Полис» — 15 процентов кешбэка;

ЗАО «СК Алма-Иншуренс» — 15 процентов кешбэка;

ЗАО «САКБОЛ» — 15 процентов кешбэка;

ЗАО СК «АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» — 10 процентов кешбэка;

ГСО — 5 процентов кешбэка.

