Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?

С начала действия закона о страховании в Кыргызстане уже выписано 3 тысячи 410 штрафов за езду без полиса ОСАГО.

Каждый такой штраф составляет 3 тысячи сомов. И это еще массовых проверок не было.

Ездить без полиса — это не только риск получить штраф, но и потенциальная потеря денег в случае ДТП, ведь все расходы придется оплачивать из своего кармана.

Решение: оформить ОСАГО до 31 августа 2025 года со скидкой до 20 процентов в приложении MBANK.

Оформить полис ОСАГО

  1. Зайдите в приложение MBANK и перейдите в раздел «Сервисы» — «Мой авто».

  2. Выберите «ОСАГО».

  3. Выберите страховую компанию, срок действия полиса и цель страхования.

  4. Подтвердите оплату.

Расчет стоимости происходит автоматически — оформление полиса займет менее пары минут.

Оформите полис ОСАГО через приложение MBANK и получите кешбэк в следующих страховых компаниях:

  • НСК — 20 процентов кешбэка;

  • ЗАО «СК АТН Полис» — 15 процентов кешбэка;

  • ЗАО «СК Алма-Иншуренс» — 15 процентов кешбэка;

  • ЗАО «САКБОЛ» — 15 процентов кешбэка;

  • ЗАО СК «АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» — 10 процентов кешбэка;

  • ГСО — 5 процентов кешбэка.

Успейте оформить ОСАГО с выгодой!

MBANK — Первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
