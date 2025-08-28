15:04
Бизнес

«Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций

Государственный «Элдик Банк» выходит на международный рынок капитала. В феврале 2026 года планируется дебютное размещение еврооблигаций объемом порядка $300 миллионов. Привлеченные средства будут направлены на развитие инфраструктуры и строительство стратегически важных объектов для экономики Кыргызстана, а также на развитие зеленой экономики и финансированию ESG-проектов

Для сопровождения сделки привлечен международный советник — Oppenheimer Europe, европейское подразделение американского инвестиционного банка Oppenheimer. Данный советник отобран на основании объявления, размещенного кредитной организацией о закупке консультационных услуг советника по выходу на международные рынки капитала.

Компания отвечает за стратегию выхода «Элдик Банка» на международный рынок и подготовку к требованиям глобальных инвесторов. В соответствии с мировой практикой вознаграждение советника составляет около 0,5 процента — 1 процент от объема привлеченных средств.

Дебютный выпуск еврооблигаций «Элдик Банка» войдет в листинг Лондонской фондовой биржи.

Уточняется, что решение о выходе на международный долговой рынок принято в рамках государственной стратегии по развитию рынка капитала Кыргызской Республики. В соответствии с указом президента КР С.Н.Жапарова одной из приоритетных задач кабинета министров КР является получение суверенного кредитного рейтинга Кыргызстана и выпуск международных суверенных облигаций. Кроме того, правительству поручено обеспечить доступ национальных компаний к мировым рынкам капитала, диверсифицировать источники внешнего финансирования и координировать размещение корпоративных облигаций и IPO.

Подготовка к международному размещению стала логичным продолжением масштабного усиления капитала банка. В июне этого года «Элдик Банк» завершил крупнейшую в истории финансового сектора страны докапитализацию на 60 миллиардов сомов. В результате его уставный капитал достиг почти 75 миллиардов сомов — более половины совокупного капитала банковской системы Кыргызстана (147,1 миллиарда сомов). Для сравнения минимальные требования Нацбанка, которые вступят в силу только в 2026 году, составят 1 миллиард сомов.

Сегодня Кыргызстан располагает суверенными рейтингами — S&P — «B+» (Стабильный), Fitch — «B» (Стабильный), Moody’s — «B3» (Позитивный). На их основе формируется база для корпоративных заимствований. Сам «Элдик Банк» уже получил рейтинг Fitch «B» (Стабильный) и ожидает оценки от S&P в августе.

Лицензия НБ КР № 033.
