Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»

В преддверии празднования Дня независимости Кыргызской Республики государственный оператор сотовой связи MEGA запускает новый уникальный тариф, предназначенный исключительно для государственных служащих.
«Мамлекеттик» это специальный тариф для сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также работников хозяйственных обществ с государственной долей участия (в том числе учителей, врачей, сотрудников МВД, МЧС и военнослужащих).
Тариф разработан совместно с ГУ «Кызмат» при поддержке Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров Кыргызской Республики.
Всего за 250 сомов на 30 дней служащим на благо родины доступно:
-
40 гигабайт интернета на максимально возможной скорости;
-
бесплатная раздача интернета;
-
20 минут на другие сотовые операторы;
-
безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;
-
50 ТВ- каналов.
Один госслужащий может подключить тариф только на одном номере. Это предложение направлено на поддержку работников государственных учреждений, обеспечивая им выгодные условия связи.
Важно! Подключение к специальному тарифу «Мамлекеттик» доступно только через приложение MEGA24.
Чтобы подключить тариф, выберите «Мамлекеттик» в разделе «Тарифы», нажмите «Подключить», и система автоматически выполнит проверку статуса госслужащего через онлайн-систему и подключит тариф на вашем номере. Тариф действует в течение 30 дней с момента подключения и автоматически продлевается при наличии достаточной суммы на счете.
MEGA продолжает разрабатывать инновационные решения, ориентированные на потребности всех своих кыргызстанцев, обеспечивая им качественную и доступную мобильную связь.
MEGA — с признательностью тем, кто служит людям!
