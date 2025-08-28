Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»

В преддверии празднования Дня независимости Кыргызской Республики государственный оператор сотовой связи MEGA запускает новый уникальный тариф, предназначенный исключительно для государственных служащих.

«Мамлекеттик» это специальный тариф для сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также работников хозяйственных обществ с государственной долей участия (в том числе учителей, врачей, сотрудников МВД, МЧС и военнослужащих).

Тариф разработан совместно с ГУ «Кызмат» при поддержке Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров Кыргызской Республики.

Всего за 250 сомов на 30 дней служащим на благо родины доступно:

40 гигабайт интернета на максимально возможной скорости;

бесплатная раздача интернета;

20 минут на другие сотовые операторы;

безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;

50 ТВ- каналов.

Один госслужащий может подключить тариф только на одном номере. Это предложение направлено на поддержку работников государственных учреждений, обеспечивая им выгодные условия связи.

Важно! Подключение к специальному тарифу «Мамлекеттик» доступно только через приложение MEGA24.

Чтобы подключить тариф, выберите «Мамлекеттик» в разделе «Тарифы», нажмите «Подключить», и система автоматически выполнит проверку статуса госслужащего через онлайн-систему и подключит тариф на вашем номере. Тариф действует в течение 30 дней с момента подключения и автоматически продлевается при наличии достаточной суммы на счете.

MEGA продолжает разрабатывать инновационные решения, ориентированные на потребности всех своих кыргызстанцев, обеспечивая им качественную и доступную мобильную связь.

MEGA — с признательностью тем, кто служит людям!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР