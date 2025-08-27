11:18
Бизнес

Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана

Ко Дню независимости нашей страны государственный оператор связи MEGA дарит своим абонентам особую возможность — стать владельцем эксклюзивного номера платной категории с выгодой до 70%.

Акция действует с 27 августа по 5 сентября 2025 года.

Красивый номер — это не просто цифры. Это ваш стиль, ваш имидж и удобство, когда номер легко запоминается друзьям, партнерам и клиентам. В праздничные дни MEGA делает мечту доступной каждому!

Чтобы получить свой номер, достаточно:

1. подключить один из акционных пакетов:

  • «Элдики + MegaTV» — для тех, кто выбирает качественную связь и любимые телеканалы;
  • «Специальное предложение 500» — для активного общения и выгодного интернета;

2. выбрать свой будущий красивый номер — и наслаждаться выгодой.

Не упустите шанс отметить главный праздник страны вместе с MEGA! Красивые номера разбирают быстро — создайте свой уникальный цифровой образ уже сегодня.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
