15:54
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Бизнес

Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России

Рост биржевых цен на бензин и дефицит топлива в ряде российских регионов связаны с сокращением производства, заключили эксперты, пишет 21 августа «Коммерсантъ».

По данным источника издания в отрасли, среднесуточный выпуск бензина снизился со 123,6 тысячи тонн в январе до 102,2 тысячи тонн за первые 19 дней августа — на 17,3 процента.

Основной причиной называются технологические простои, ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и сложности с поставками оборудования из-за санкций.

Эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Анна Волкова отметила, что в 2024 году первичная переработка нефти сократилась на 3,1 процента, а в 2025 году восстановить ее объемы вряд ли удастся. Весной компании не стали накапливать запасы, ожидая снижения спроса и учитывая высокие кредитные ставки.

Кроме того, возобновление атак беспилотников на НПЗ также привело к остановке переработки и сокращению предложения. Даже введение с 1 августа полного запрета на экспорт бензина не помогло стабилизировать ситуацию.

Со слов главы Топливного союза Алтайского края Юрия Матвейко, осенью ожидается ремонт на девяти-десяти крупных заводах, что может усугубить дефицит. Он предупредил, что в ближайшие два-три месяца многие независимые автозаправочные станции могут прекратить работу из-за отсутствия топлива.

Основатель группы «Калина Ойл» Валерий Борисов сообщил, что торговая наценка на АЗС уже сведена к нулю, при этом компании продолжают нести расходы на логистику, хранение и маркетинг. Дополнительную нагрузку создают перебои с железнодорожными поставками, которые длятся уже несколько месяцев.

Ранее в пяти регионах России уже были зафиксированы перебои с доступностью бензина. На этом фоне биржевая стоимость топлива сохраняется на исторических максимумах.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/341038/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Прогнозируется дальнейшее повышение розничных цен на нефтепродукты в Кыргызстане
Житель Бишкека пытался дать взятку милиции, чтобы закрыть дело о продаже ГСМ
Россия продлила запрет на экспорт бензина до конца сентября
Увеличить акцизы на ГСМ планируют в Кыргызстане
В России биржевые цены на бензин Аи-95 установили исторический рекорд
Запрет на экспорт бензина в РФ не повлияет на поставки ГСМ в Кыргызстан
Правительство России установило полный запрет на экспорт бензина в августе
В числе основных покупателей казахстанского бензина стал Кыргызстан
Стихийная продажа ГСМ. МВД просят наделить полномочиями штрафовать
Россия ограничила экспорт бензина
Популярные новости
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
Бизнес
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
26 августа, вторник
15:50
Сроки временного внешнего управления в «Кум-Шагыл» вновь продлили Сроки временного внешнего управления в «Кум-Шагыл» внов...
15:39
Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
15:02
Минкультуры прокомментировало дело о нецелевом расходовании 27 миллионов сомов
14:56
В Бишкеке за завышение цен на мясо оштрафован магазин
14:52
НЦПП признал удовлетворительным содержание заключенных в ИВС ГУВД Бишкека