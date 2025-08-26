Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России

Рост биржевых цен на бензин и дефицит топлива в ряде российских регионов связаны с сокращением производства, заключили эксперты, пишет 21 августа «Коммерсантъ».

По данным источника издания в отрасли, среднесуточный выпуск бензина снизился со 123,6 тысячи тонн в январе до 102,2 тысячи тонн за первые 19 дней августа — на 17,3 процента.

Основной причиной называются технологические простои, ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и сложности с поставками оборудования из-за санкций.

Эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Анна Волкова отметила, что в 2024 году первичная переработка нефти сократилась на 3,1 процента, а в 2025 году восстановить ее объемы вряд ли удастся. Весной компании не стали накапливать запасы, ожидая снижения спроса и учитывая высокие кредитные ставки.

Кроме того, возобновление атак беспилотников на НПЗ также привело к остановке переработки и сокращению предложения. Даже введение с 1 августа полного запрета на экспорт бензина не помогло стабилизировать ситуацию.

Со слов главы Топливного союза Алтайского края Юрия Матвейко, осенью ожидается ремонт на девяти-десяти крупных заводах, что может усугубить дефицит. Он предупредил, что в ближайшие два-три месяца многие независимые автозаправочные станции могут прекратить работу из-за отсутствия топлива.

Основатель группы «Калина Ойл» Валерий Борисов сообщил, что торговая наценка на АЗС уже сведена к нулю, при этом компании продолжают нести расходы на логистику, хранение и маркетинг. Дополнительную нагрузку создают перебои с железнодорожными поставками, которые длятся уже несколько месяцев.

Ранее в пяти регионах России уже были зафиксированы перебои с доступностью бензина. На этом фоне биржевая стоимость топлива сохраняется на исторических максимумах.