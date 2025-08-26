11:11
Бизнес

Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay

Напоминаем, что до 1 сентября 2025 года необходимо уплатить налог на имущество — в частности на жилые дома, квартиры (не используемые в предпринимательской деятельности), а также на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Избежать штрафов просто — оплату можно быстро и безопасно провести через мобильное приложение MegaPay.

Как оплатить?

  1. Убедитесь, что приложение обновлено до последней версии.

  2. Перейдите в раздел «Сервисы» и выберите «Сервисы налоговой службы».

  3. Нажмите «Оплата налога на имущество».

  4. Укажите нужный вид налога, год, ИНН и еНИ.

  5. Сумма рассчитается автоматически — останется только подтвердить оплату.

После завершения операции квитанция сохраняется в приложении и доступна для скачивания в любой момент.

Важно: штраф за несвоевременную уплату составляет 1 тысячу сомов для физлиц и 5 тысяч сомов для юрлиц.

Благодаря сервису MegaPay у пользователей есть отличная возможность оплачивать все существующие виды налогов. Они могут не только закрывать свои налоговые обязательства, но и легко оплачивать налоги за другого человека. Это значительно упрощает жизнь как физическим, так и юридическим лицам.

Все операции защищены современными средствами шифрования, что гарантирует безопасность личных данных и средств.

Интеграция налоговой оплаты — один из шагов MegaPay на пути к созданию единой финансовой платформы, охватывающей ключевые потребности пользователей.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.

 

 

 
Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
