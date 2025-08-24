Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»

Технический сбой в системах Glovo и банка-эквайера «Кыргыз Коммерц банк» привел к некорректным транзакциям у 1 тысячи 200 клиентов MBANK. У части пользователей были зафиксированы как ошибочные списания, так и возвраты средств.



В MBANK сообщили, что сразу после выявления проблемы оперативно связались с «Кыргыз Коммерц банком» и Glovo. Чтобы минимизировать риски для клиентов, были временно заблокированы излишне зачисленные суммы.



Банк контролирует процесс возврата и гарантирует, что все ошибочные операции будут исправлены в течение двух дней.



