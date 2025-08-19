10:56
Бизнес

Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме

С 13 по 14 августа на берегу Иссык-Куля состоялся VII Кыргызско-Российский экономический форум, организованный Кыргызско-Российским фондом развития. В нем приняли участие более тысячи представителей власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества. Центральной темой стал «Цифровой суверенитет как драйвер экономического роста».

В сессии «Цифровые финансовые решения как инструмент ускоренного экономического роста» выступил председатель правления ЗАО «МПЦ» Алтымыш Туратбеков. Он представил ближайшие планы компании и подчеркнул эффективность новых финансовых инструментов:

«Нашим приоритетом является развитие национальной платежной системы «Элкарт» и оператора взаимодействия ELQR. Результаты показывают, что направление выбрано верно: только за первое полугодие 2025 года через продукты «МПЦ» прошло более 65 миллионов операций. Это показатель того, что жители все активнее переходят на цифровые решения», — отметил Алтымыш Туратбеков.

Стенд НПС «Элкарт» стал одной из центральных площадок форума. Гостям представили современные платежные инструменты — NFC-кольца, браслеты, стикеры, а также единый QR-код ELQR, объединяющий финансовый рынок страны. Эти решения привлекли внимание делегаций стран ЕАЭС, представителей СМИ и бизнеса.

Высокий интерес со стороны участников форума подтвердил правильность выбранного стратегического курса и значимость вклада компании в развитие цифровой экономики Кыргызстана.

«МПЦ» намерен и дальше развивать цифровые сервисы, делая повседневные расчеты удобнее и открывая новые возможности для предпринимательства.

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, № 3030200220 от 20 февраля 2020 года, № 6001280220 от 28 февраля 2020 года.
