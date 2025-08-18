09:50
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Бизнес

Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании

В соответствии с указом президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова кабинет министров принял постановление об утверждении Положения о порядке идентификации мобильных устройств. Это решение — не просто техническая мера, а стратегический шаг, направленный на укрепление цифрового суверенитета, защиту персональных данных граждан и обеспечение национальной безопасности.

Защита и надежность регистрации мобильных устройств

Государственный комитет национальной безопасности назначен координационным органом и владельцем государственной цифровой технологической системы идентификации мобильных устройств. Оператором системы определено ОсОО «Кыргызский мобильный регистрационный центр».

КМРЦ является держателем базы GSMA. База данных GSMA — это международный реестр, который ведется организацией Global System for Mobile Communications Association и содержит официальную информацию о мобильных устройствах, SIM-картах и идентификаторах, используемых в сотовых сетях по всему миру.

Сотрудничество КМРЦ с международной организацией GSMA позволит повысить точность и скорость регистрации мобильных устройств, обеспечить защиту от подделок и нелегального ввоза, а также эффективно бороться с кражами и мошенничеством. Доступ к международному реестру гарантирует соответствие национальной системы учета мировым стандартам при сохранении конфиденциальности персональных данных граждан.

Безопасность информационных данных — приоритет номер один

Ключевой причиной проведения реформы стала необходимость обеспечения оперативного и качественного оказания услуг по регистрации мобильных телефонов по IMEI-кодам, а также гарантированной защиты персональных данных граждан. Ранее в работе системы отмечались многочисленные обращения от населения, связанные с длительными сроками и неудобством процедур, а также обеспокоенность возможной передачей персональной информации третьим лицам или иностранным государствам. Теперь все процессы сосредоточены внутри страны, проходят регулярные аудиты и проверку безопасности. Система регистрации постоянно адаптируется и оптимизируется, чтобы соответствовать высоким стандартам кибербезопасности.

Все недочеты учтены. Новая система — шаг вперед.

Что именно изменилось?

  • Горячая линия стала в 10 раз мощнее.
    Ранее одним из основных нареканий в адрес системы регистрации была недостаточная поддержка пользователей. В настоящее время этот вопрос решен: работа колл-центра расширена в десятикратном объеме. Операторы консультируют граждан без длительного ожидания на государственном и официальных языках, оперативно решая возникающие вопросы.

  • Более 80 офисов обслуживания по всей стране.
    Государственный оператор сотовой связи MEGA является партнером ОсОО «КМРЦ» и предоставляет масштабную инфраструктурную поддержку проекта, обеспечивая доступность консультаций по регистрации IMEI-кодов в офисах продаж и обслуживания по всей стране. Сегодня в распоряжении граждан более 80 точек MEGA во всех областях Кыргызстана, где процедура регистрации занимает менее 5 минут и не требует бюрократических формальностей.

  • Специалисты международного уровня.
    Кадровый состав прошел комплексное обучение по международным стандартам. Особое внимание уделено информационной безопасности, защите персональных данных и этике клиентского сервиса. Подготовка персонала — гарантия качественного обслуживания на каждом этапе.

  • Регистрация за 5 минут — и никаких очередей.
    Новая процедура полностью лишена бюрократии. Все процессы автоматизированы и защищены, а также интегрированы с государственной платформой «Тундук», что исключает возможность ошибок или потери данных.

  • Цена снижена: регистрация стала доступнее.
    Государственный подход позволил исключить коммерческую наценку и сделать услугу доступной для всего населения. Внедрены новые способы оплаты: единый QR-код, банковские карты (Элкарт, VISA, MasterCard, UnionPay), а также оплата через мобильное приложение MegaPay.

Регистрация — это не просто формальность

Регистрация мобильного устройства по IMEI-коду — это живой, постоянно обновляющийся процесс, требующий точности, внимания и прозрачности.

Он позволяет:

  • защитить владельцев от краж и подделок;

  • сделать рынок смартфонов и техники более прозрачным;

  • выявлять и пресекать использование «серых» и нелегальных устройств;

  • совместно с правоохранительными органами бороться с мошенничеством и киберпреступностью.

Государственная система идентификации нацелена на защиту прав потребителей, соблюдение всех мер безопасности и обеспечение соответствия мобильных телефонов международным стандартам качества.

Что получает пользователь?

  • Гарантию безопасности — только зарегистрированные устройства могут быть найдены правоохранительными органами.

  • Прозрачность и законность — легальное использование техники без риска блокировки.

  • Удобство — быстрая регистрация в ближайшем офисе.

  • Поддержку — развитая сеть обслуживания и профессиональная консультация в любой момент.

Все это делает регистрацию не обременительной обязанностью, а полезным и логичным шагом для каждого, кто ценит свою безопасность и законность использования техники.

12 августа состоялась встреча импортеров мобильных телефонов с представителями Государственного комитета национальной безопасности, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы при Министерстве финансов. В рамках мероприятия представители КМРЦ провели презентацию нового сервиса по регистрации IMEI-кодов, а также ответили на вопросы.

Кыргызстан делает осознанный выбор в пользу собственных технологий, специалистов и решений. Это не только укрепляет экономику страны, но и повышает доверие граждан к цифровым процессам. Каждый зарегистрированный телефон — это вклад в цифровую безопасность страны, укрепление правопорядка и развитие технологического будущего Кыргызстана.

Для получения подробной информации можно позвонить по номеру контактного центра +996 (997) 997 997, написать в мессенджер WhatsApp по этому же номеру или обратиться за консультацией по адресу: улица М. Фрунзе, 393А. Также напоминаем, что консультация о регистрации телефонов по IMEI-кодам доступна во всех офисах государственного сотового оператора MEGA.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/339951/
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
Оставайтесь на связи за границей с выгодным роумингом от MEGA
MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета бесплатно
Прием в школу завершается 15 августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay
MEGA первым обеспечил связь на озере Сон-Куль
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
Exclusive от MEGA! Ваш номер — ваша визитная карточка
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Популярные новости
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Бизнес
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
18 августа, понедельник
09:44
Лидеры ЕС примут участие в переговорах Зеленского с Трампом в Белом доме Лидеры ЕС примут участие в переговорах Зеленского с Тра...
09:23
Доллар и евро подорожали к сому, рубль подешевел. Курс валют на 18 августа
09:19
Объем добычи полезных ископаемых с начала года вырос в Кыргызстане
09:11
Бишкекчанин изнасиловал невестку и дал милиционеру взятку, чтобы закрыть дело
09:05
Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании