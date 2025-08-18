Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании

В соответствии с указом президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова кабинет министров принял постановление об утверждении Положения о порядке идентификации мобильных устройств. Это решение — не просто техническая мера, а стратегический шаг, направленный на укрепление цифрового суверенитета, защиту персональных данных граждан и обеспечение национальной безопасности.

Защита и надежность регистрации мобильных устройств

Государственный комитет национальной безопасности назначен координационным органом и владельцем государственной цифровой технологической системы идентификации мобильных устройств. Оператором системы определено ОсОО «Кыргызский мобильный регистрационный центр».

КМРЦ является держателем базы GSMA. База данных GSMA — это международный реестр, который ведется организацией Global System for Mobile Communications Association и содержит официальную информацию о мобильных устройствах, SIM-картах и идентификаторах, используемых в сотовых сетях по всему миру.

Сотрудничество КМРЦ с международной организацией GSMA позволит повысить точность и скорость регистрации мобильных устройств, обеспечить защиту от подделок и нелегального ввоза, а также эффективно бороться с кражами и мошенничеством. Доступ к международному реестру гарантирует соответствие национальной системы учета мировым стандартам при сохранении конфиденциальности персональных данных граждан.

Безопасность информационных данных — приоритет номер один

Ключевой причиной проведения реформы стала необходимость обеспечения оперативного и качественного оказания услуг по регистрации мобильных телефонов по IMEI-кодам, а также гарантированной защиты персональных данных граждан. Ранее в работе системы отмечались многочисленные обращения от населения, связанные с длительными сроками и неудобством процедур, а также обеспокоенность возможной передачей персональной информации третьим лицам или иностранным государствам. Теперь все процессы сосредоточены внутри страны, проходят регулярные аудиты и проверку безопасности. Система регистрации постоянно адаптируется и оптимизируется, чтобы соответствовать высоким стандартам кибербезопасности.

Все недочеты учтены. Новая система — шаг вперед.

Что именно изменилось?

Горячая линия стала в 10 раз мощнее.

Ранее одним из основных нареканий в адрес системы регистрации была недостаточная поддержка пользователей. В настоящее время этот вопрос решен: работа колл-центра расширена в десятикратном объеме. Операторы консультируют граждан без длительного ожидания на государственном и официальных языках, оперативно решая возникающие вопросы.

Более 80 офисов обслуживания по всей стране.

Государственный оператор сотовой связи MEGA является партнером ОсОО «КМРЦ» и предоставляет масштабную инфраструктурную поддержку проекта, обеспечивая доступность консультаций по регистрации IMEI-кодов в офисах продаж и обслуживания по всей стране. Сегодня в распоряжении граждан более 80 точек MEGA во всех областях Кыргызстана, где процедура регистрации занимает менее 5 минут и не требует бюрократических формальностей.

Специалисты международного уровня.

Кадровый состав прошел комплексное обучение по международным стандартам. Особое внимание уделено информационной безопасности, защите персональных данных и этике клиентского сервиса. Подготовка персонала — гарантия качественного обслуживания на каждом этапе.

Регистрация за 5 минут — и никаких очередей.

Новая процедура полностью лишена бюрократии. Все процессы автоматизированы и защищены, а также интегрированы с государственной платформой «Тундук», что исключает возможность ошибок или потери данных.

Цена снижена: регистрация стала доступнее.

Государственный подход позволил исключить коммерческую наценку и сделать услугу доступной для всего населения. Внедрены новые способы оплаты: единый QR-код, банковские карты (Элкарт, VISA, MasterCard, UnionPay), а также оплата через мобильное приложение MegaPay.

Регистрация — это не просто формальность

Регистрация мобильного устройства по IMEI-коду — это живой, постоянно обновляющийся процесс, требующий точности, внимания и прозрачности.

Он позволяет:

защитить владельцев от краж и подделок;

сделать рынок смартфонов и техники более прозрачным;

выявлять и пресекать использование «серых» и нелегальных устройств;

совместно с правоохранительными органами бороться с мошенничеством и киберпреступностью.

Государственная система идентификации нацелена на защиту прав потребителей, соблюдение всех мер безопасности и обеспечение соответствия мобильных телефонов международным стандартам качества.

Что получает пользователь?

Гарантию безопасности — только зарегистрированные устройства могут быть найдены правоохранительными органами.

Прозрачность и законность — легальное использование техники без риска блокировки.

Удобство — быстрая регистрация в ближайшем офисе.

Поддержку — развитая сеть обслуживания и профессиональная консультация в любой момент.

Все это делает регистрацию не обременительной обязанностью, а полезным и логичным шагом для каждого, кто ценит свою безопасность и законность использования техники.

12 августа состоялась встреча импортеров мобильных телефонов с представителями Государственного комитета национальной безопасности, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы при Министерстве финансов. В рамках мероприятия представители КМРЦ провели презентацию нового сервиса по регистрации IMEI-кодов, а также ответили на вопросы.

Кыргызстан делает осознанный выбор в пользу собственных технологий, специалистов и решений. Это не только укрепляет экономику страны, но и повышает доверие граждан к цифровым процессам. Каждый зарегистрированный телефон — это вклад в цифровую безопасность страны, укрепление правопорядка и развитие технологического будущего Кыргызстана.

Для получения подробной информации можно позвонить по номеру контактного центра +996 (997) 997 997, написать в мессенджер WhatsApp по этому же номеру или обратиться за консультацией по адресу: улица М. Фрунзе, 393А. Также напоминаем, что консультация о регистрации телефонов по IMEI-кодам доступна во всех офисах государственного сотового оператора MEGA.