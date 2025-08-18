10:30
Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline

Что общего между летним отдыхом и бонусами от Beeline? Вы сами выбираете, что вам больше нравится, и наслаждаетесь лучшими моментами. Сделайте свой тариф еще круче, подключив бесплатные бонусы — от безлимитного трафика до подписок на популярные сервисы.

Бонусы доступны в тарифах линейки «Это», «Безлимит месяц» и «Безлимит неделя». Обязательно загляните в Бонускану в приложении «Мой Beeline» — там собраны все бонусы, чтобы вы могли легко выбрать самые нужные, интересные и полезные. При желании их можно запросто поменять: новые бонусы начнут действовать сразу после обновления пакетов по тарифу.

Выбирайте бонусы для связи:

  • 50 минут вне сети, чтобы чаще звонить на номера других операторов КР;

  • перенос ГБ, чтобы перекидывать неиспользованные гигабайты на следующий месяц;

  • 10 минут и 1 ГБ в роуминге, чтобы оставаться на связи в России, Казахстане, Узбекистане и Турции;

  • 10 ГБ в России, чтобы пользоваться мобильным интернетом во время поездок;

  • связь при нуле, чтобы сохранить доступ к звонкам, WhatsApp, «Яндекс Go» и банковским приложениям даже при нулевом балансе.

Подключайте безлимитные бонусы:

  • ночной безлимит, чтобы сидеть в интернете без ограничений с 1.00 до 7.00;

  • безлимитная раздача Wi-Fi, чтобы бесплатно делиться интернетом из пакета по тарифу;

  • безлимит на мессенджеры, чтобы общаться в WhatsApp и Telegram, не расходуя трафик;

  • безлимит на соцсети, чтобы пользоваться Instagram, Twitter, Facebook и «ВКонтакте» без лишних трат;

  • безлимит на видео, чтобы смотреть YouTube и Rutube, сколько захочется;

  • безлимит на музыку, чтобы бесконечно слушать треки на «Яндекс Музыке», Spotify и Apple Music.

Пользуйтесь бонусами-подписками:

  • подписка «Яндекс Плюс», чтобы получить доступ к музыке, фильмам, книгам и скидкам на комфортабельное такси;

  • онлайн-кинотеатр «Иви», чтобы наслаждаться более 100 тысячами фильмов и сериалов в отличном качестве без рекламы;

  • онлайн-кинотеатр Premier, чтобы включать российские кинохиты и новинки;

  • онлайн-кинотеатр KYRGYZCHA, чтобы открыть для себя зарубежные фильмы, сериалы и мультфильмы на кыргызском языке;

  • онлайн-кинотеатр «Этномедиа», чтобы смотреть отечественные фильмы и мультфильмы;

  • сервис «Дарыгер Онлайн», чтобы бесплатно консультироваться с врачами онлайн;

  • Kid Security, чтобы знать, где находится и чем занимается ваш ребенок;

  • «Укмуш TV», чтобы иметь под рукой более 200 ТВ-каналов.

С Бонусканой от Beeline летний отдых еще ярче. И даже когда лето закончится, бонусы останутся с вами.

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.
