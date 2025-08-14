18:32
Бизнес

Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке

С 12 августа по 30 сентября 2025 года Bakai Bank предлагает клиентам выгодную возможность — рефинансировать кредиты, оформленные в других банках или МФО, по сниженной ставке 18 процентов годовых. Теперь вы можете легко перенести свои долговые обязательства в Bakai Bank, оптимизировать расходы и снизить ежемесячную нагрузку.

Рефинансирование по продукту «Суперэкспресс» — это простой способ платить меньше и жить легче. Зарплатные клиенты и пенсионеры банка смогут воспользоваться ставкой 17,8 процента годовых, для остальных клиентов ставка составит 18 процентов годовых.

Мы понимаем, что высокая процентная ставка часто мешает финансовой стабильности. Наша цель — дать клиентам инструмент, который позволит сократить расходы и упростить управление долгами, не меняя привычный график выплат.

Рефинансирование позволит:

  • снизить ставку по действующему кредиту;
  • уменьшить ежемесячный платеж;
  • объединить кредиты и упростить контроль над финансами.

Максимальная сумма рефинансирования:

  • до 1 миллиона сомов — для участников зарплатного проекта и пенсионеров банка;
  • до 500 тысяч сомов — для сторонних физических лиц.

Акция действует до 30 сентября 2025 года. Подробные условия, список необходимых документов и онлайн-заявка доступны в отделениях банка и на официальном сайте.

Bakai Bank — для того, что действительно важно.

Лицензия НБ КР № 043.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/339659/
