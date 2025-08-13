14:15
ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)

ОАО «Элдик Банк» успешно завершило сделку по приобретению 100 процентов доли в ОсОО «Скай Мобайл», оператора мобильной связи, предоставляющего услуги под брендом Beeline. Данный шаг стал важной вехой в развитии цифровой экосистемы и укреплении технологической инфраструктуры банка.

Сделка была реализована в соответствии с международными стандартами корпоративных сделок (M&A), в том числе с проведением комплексной правовой, технической, финансовой и налоговой проверки (due diligence). Основной договор купли-продажи доли — ShareSale Purchase Agreement - был заключен в рамках права Англии и Уэльса, что является международной практикой для обеспечения прозрачности, правовой защищенности сторон и доверия со стороны глобальных инвесторов и партнеров.

Конечными продавцами доли в компании выступили международная телекоммуникационная группа VEON Ltd. со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах и инвестиционная компания Crowell Investments Ltd, входящая в состав казахстанской группы «Верный Капитал». Сделка проведена с соблюдением международных стандартов инвестиционного банкинга и корпоративного управления.

«Мы гордимся тем, что сделка по приобретению «Скай Мобайл» стала примером открытого и профессионального подхода к реализации стратегических проектов. Использование международных юридических механизмов и лучших практик M&A подчеркивает наш курс на интеграцию в глобальное финансово-экономическое пространство. Покупка «Скай Мобайл» — это не просто телеком-актив. Это шаг к формированию мощной цифровой платформы, которая объединит банковские и коммуникационные технологии ради развития экономики Кыргызстана и повышения качества жизни наших граждан. Хочу отметить, что данная сделка была реализована при поддержке Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова», — отметил Председатель Правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев.

Приобретение «Скай Мобайл» открывает новую главу в развитии банка как цифрового и технологического института. Объединение потенциала двух ведущих компаний позволит предложить рынку передовые решения в области мобильного банкинга, цифровых платежей, финансовых и коммуникационных сервисов нового поколения. В ближайшее время стартуют совместные проекты, направленные на развитие финтеха, интеграцию современных платежных инструментов и повышение цифровой доступности в регионах.

Стоит особо отметить, что компания «Скай Мобайл» продолжит свою деятельность под брендом Beeline с сохранением команды, операционной модели и клиентской базы.

Лиц. НБ КР № 033, 033/1.
