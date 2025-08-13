12:00
Оставайтесь на связи за границей с выгодным роумингом от MEGA

Государственный оператор связи MEGA делает ваши путешествия проще и комфортнее: благодаря выгодному и удобному роумингу вы остаетесь на связи за пределами Кыргызстана без лишних затрат и сложностей.

В разгар отпусков и деловых поездок MEGA заботится о том, чтобы вы могли свободно звонить, пользоваться мессенджерами, строить маршруты, заказывать такси, бронировать отели и билеты, а также делиться впечатлениями в соцсетях.

Что доступно в роуминге от MEGA:

  • входящие и исходящие звонки;
  • быстрый мобильный интернет;
  • обмен SMS;
  • онлайн-пополнение и контроль баланса в реальном времени.

Подключение бесплатно — достаточно иметь на балансе хотя бы 1 сом.

Управлять роумингом легко в приложении MEGA24 (App Store и Google Play):

  • откройте MEGA24;
  • зайдите в раздел «Услуги»;
  • выберите «Доступные» → «Роуминг»;
  • ознакомьтесь с тарифами и нажмите «Подключить».

Для выгодного интернета в роуминге доступны специальные пакеты в более чем 15 странах:

  • 1 ГБ — 900 сомов (USSD: *108*1#);
  • 2 ГБ — 1500 сомов (USSD: *108*2#);
  • 5 ГБ — 2500 сомов (USSD: *108*5#).

А для любителей мессенджеров есть отдельная опция — «Мессенджеры в роуминге».

С MEGA вы всегда знаете, сколько тратите, и не теряете время на покупку местных SIM-карт. Один номер — связь по всему миру.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
