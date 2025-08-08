11:13
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.10
Бизнес

Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии

Не хотите делиться вашей прибылью с банком? Откройте для себя QR-платежи с комиссией от «Компаньон Бизнес»!

Почему это выгодно:

  • Вся сумма идет к вам — сколько вам оплатили, ровно столько и поступит.
  • Удобство для клиентов — быстрая и безопасная оплата за пару секунд.
  • Легкость настроек — быстрое подключение за один день без посещения банка.

Как начать:

  1. Скачайте приложение «Компаньон Бизнес».
  2. Пройдите онлайн-идентификацию.
  3. Получите свой уникальный QR-код и начните принимать платежи без комиссии!

Сделайте бизнес выгоднее с «Компаньон Бизнес» — комиссия 0 процентов на все QR-платежи.

Начните прямо сейчас!

Мы всегда на связи для вас по номеру 88 00 (звонок с мобильных бесплатный) или WhatsApp 0 770 33 88 00.
