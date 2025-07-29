BAKAI BANK GREEN отметил два года и запустил бизнес-зону с полным спектром услуг

Филиалу BAKAI BANK GREEN исполнилось два года. В честь этой даты он расширил свою площадь и открыл отдельный зал для обслуживания юридических лиц, сделав акцент на ESG-подходы и устойчивое развитие. Новый бизнес-зал позволит клиентам получать полный спектр услуг и консультаций в одном пространстве, сохранив при этом высокий уровень экологических стандартов.
«За два года мы выросли не только физически, но и в плане сервиса. Открытие бизнес-зала — это логичное продолжение нашей миссии: предлагать комплексные решения для бизнеса, поддерживать развитие клиентов и следовать курсу устойчивости», — прокомментировала директор филиала Салима Байтокова.
Филиал как пилот ESG-подхода: от офиса к экосистеме
BAKAI BANK GREEN стал первым «зеленым» отделением банка, где внедряются ESG-принципы: снижение углеродного следа, повышение энергоэффективности, переход на возобновляемые источники энергии. По итогам 2026-2027 годов практика будет масштабирована на другие регионы.
Специальные продукты с акцентом на экологию и социальную ответственность:
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Зеленые кредиты — для покупки электромобилей, энергоэффективной техники и реализации проектов с экологическим эффектом.
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Социальные продукты — специализированные программы для женщин-предпринимателей, сниженные ставки по ипотеке, пенсионные и детские депозиты с повышенной доходностью.
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Финансово уязвимым группам — бесплатные карты пенсионера, кешбэк до 5 процентов в аптеках, выгодные процентные ставки по депозитам.
ESG-культура внутри филиала
Сотрудники филиала активно вовлечены в «геймифицированную» ESG-систему — за реализацию ежемесячных инициатив получают призы и бонусы. Команда регулярно проходит тренинги и участвует в профильных конференциях. Банк готовит первый в своей истории отчет по устойчивому развитию, который станет основой ежегодной отчетности по ESG-практике.
Поддержка от клиентов и сообщества
«Для меня это один из любимых филиалов — и по расположению, и по духу. Приятно, что Bakai Green работает не только для людей, но и для природы», — отметила инфлюенсер и амбассадор банка Мээрим Толепберген.
Адрес филиала: город Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 243, напротив парка «Ынтымак».
Добро пожаловать в филиал, где современный банкинг встречается с заботой об экологии!