Решения для зеленого, современного и умного города

Быстрое развитие урбанизации в последние годы вызвало серьезную нагрузку на транспортную инфраструктуру и условия жизни в Бишкеке. В качестве эффективного решения, направленного на повышение качества жизни жителей в зеленой, современной и устойчивой городской среде, предлагается концепция «города за 15 минут».

Бишкек и его острые урбанистические проблемы

За последние годы Бишкек претерпел стремительную урбанизацию. Если в 2015 году население составляло 930 тысяч человек, то в 2025 году этот показатель превысил 1,15 миллиона, а к 2035 году ожидается рост до 1,5 миллиона. Массовая миграция жителей из регионов в столицу в поисках работы оказывает серьезное давление на жилищный фонд, транспортную систему, качество воздуха и окружающей среды.

По данным KPMG, средняя обеспеченность жильем в Бишкеке составляет всего 13,5 квадратных метра на человека — значительно ниже международных стандартов. Новые жилые районы развиваются хаотично, без должного планирования транспортной и социальной инфраструктур. В результате центр столицы становится перенасыщенным.

Согласно данным 2GIS, за три месяца — июль, август и сентябрь 2024 года — жители Бишкека провели в пробках в общей сложности 777 часов. Ежедневные поездки на работу, к медицинским учреждениям, в школы и развлекательные центры отнимают у горожан часы времени и порождают постоянный стресс.

Особенно острой становится ситуация зимой — из-за отопления углем, строительной пыли и низкой скорости движения транспорта уровень загрязнения воздуха резко возрастает. В Бишкеке зарегистрировано более 700 тысяч автомобилей. По словам доктора биологических наук, эколога и специалиста по устойчивому развитию Айгуль Бекболотовой, растет число заболеваний дыхательных путей.

Кроме того, озеленение города составляет всего 4 квадратных метра на человека, что намного ниже рекомендованных 21 квадратного метра по стандартам ВОЗ. Смог, мелкие частицы пыли и шумовое загрязнение негативно влияют на здоровье, особенно пожилых людей и детей.

Фото компании. Доктор биологических наук Айгуль Бекболотова поделилась мыслями на первом TED Talk

На TED Talk № 1, организованном RCA Living 20 июня, Айгуль Бекболотова отметила: «Загрязнение воздуха не только ухудшает окружающую среду, но и напрямую влияет на здоровье населения. Дети и пожилые люди страдают в первую очередь».

Решение — комплексный городской район Royal Central Park

На первой TED-конференции Айгуль Бекболотова поддержала инициативу создания «города внутри города» — нового жилого района с развитой социальной и экологической инфраструктурой. По ее мнению, такой подход сократит пробки и упростит доступ к основным услугам.

«Если работа, школа и парк находятся рядом с домом, это экономит время, снижает уровень стресса и улучшает качество жизни. Это и есть будущее Бишкека», — сказала она.

Именно такой идеей вдохновлена модель «города за 15 минут», предложенная профессором Карлосом Морено в Париже. Согласно этой концепции, все жизненно важные услуги находятся в 15 минутах ходьбы или езды на велосипеде от дома. Подход уже успешно реализуется в Париже, Портленде и Сеуле, способствуя отказу от личного транспорта, снижению выбросов, укреплению связей между жителями и улучшению городской среды.

Фото компании. Проект предусматривает экологические решения: искусственные водоемы, посадку местных деревьев, создание микроклимата

Royal Central Park — первый пример реализации модели «Все в одном» в Кыргызстане. На площади 53,5 гектара более 71 процента территории отведено под зеленые зоны, водоемы и внутреннюю инфраструктуру.

Все основные потребности в жилье, образовании, медицинском обслуживании, развлечениях и покупках доступны в 15 минутах ходьбы.

Готовый комплекс формата «Все в одном» сможет вместить до 60 тысяч человек. Согласно расчетам, проживание, работа и учеба этих 60 тысяч жителей в пределах одного городского пространства позволит сократить как минимум на 30 процентов количество личного транспорта, ежедневно въезжающего в центр города.

Проект предусматривает экологические решения: искусственные водоемы, посадку местных деревьев, создание микроклимата. На природную инфраструктуру — парки, зеленые зоны и водоемы — отводится 27,2 га (почти 51 процент площади), что делает Royal Central Park новыми «зелеными легкими» Бишкека.

Royal Central Park — это не просто решение жилищного вопроса, но и значительный шаг вперед в развитии современного градостроительного мышления. Проект расширяет само понятие «городского центра». Теперь центр — не только место расположения административных зданий, а и пространство, где жители могут жить, работать, учиться и отдыхать в интегрированной и комфортной среде, минимизируя потребность в перемещениях. Теперь людям не нужно тратить время на дорогу — каждый день они могут наслаждаться полноценной жизнью и балансом между работой и отдыхом.

С таким видением Royal Central Park не только формирует новый стандарт качества жизни для горожан, но и вносит вклад в создание зеленого, умного и современного Бишкека, приближая его к уровню самых комфортных для жизни городов Центральной Азии.

18 июля состоится TED Talk № 2, организованный RCA Living. Тема встречи: «Город за 15 минут — мечта ближе, чем кажется».

Мероприятие объединяет ведущих экспертов в области градостроительства, экологии и инвестиций в недвижимость, создавая платформу для взаимодействия между властями, экспертами и жителями города.

Участники TED Talk № 2:

- Атай Самыйбек уулу — генеральный директор Sonun Group, специалист по устойчивому развитию в Кыргызстане,

- Николай Владимирович Ким — CEO Amanat Invest, эксперт с более чем 10-летним опытом в инвестициий и недвижимости,

- Ву Тхань Конг — директор по инвестициям и развитию RCA Living,

а также представитель Департамента строительства и градостроительства города Бишкек.

Каждый гость представит уникальную экспертную точку зрения в области градостроительного планирования, архитектурного проектирования и устойчивого развития.

Это не просто платформа для обмена градостроительными видениями — это приглашение для Бишкека вступить в новый этап развития: более умный, более зеленый и более комфортный для жизни.

Следите за TED Talk № 2, чтобы услышать ценные мнения ведущих экспертов и получить более ясное представление о будущем Бишкека.

Время: 14:30–17:00, пятница, 18 июля 2025 г.

Место: Sheraton Bishkek Hotel, Ballroom

Вход: бесплатный

Контакт: Алтынай — менеджер по продажам, +996 997 118 111

Организатор: RCA Living

Партнеры: Nikken Sekkei, Департамент строительства и градостроительства Бишкека

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