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Бизнес

Наслаждайтесь летом с быстрым интернетом: Beeline развивает сеть

Лето — время приятных поездок, долгожданных встреч и ярких впечатлений. В такие моменты особенно важно оставаться на связи. С Beeline это возможно!

Сотовый оператор продолжает масштабную работу по улучшению качества сети. За последние месяцы Beeline Кыргызстан построил и модернизировал более 70 объектов в разных уголках страны — от столичных новостроек до отдаленных сел.

  • В Бишкеке усилено покрытие в жилмассивах «Ак-Ордо», «Калыс-Ордо», а также в центральных частях города. В таких районах сеть обычно испытывает повышенную нагрузку в часы пик. Расширение инфраструктуры позволяет улучшить качество связи и обеспечить комфортное использование мобильного интернета — дома, в дороге или на прогулке.
  • На юге страны улучшена связь в Оше, Баткене и Джалал-Абаде, а также в ряде сел южных регионов, включая Кашкар-Кыштак, Жениш и Таш-Добо. Эти населенные пункты расположены в приграничных или отдаленных районах, где особенно важен доступ к стабильной связи и цифровым услугам.
  • Десятки базовых станций модернизированы в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Наиболее масштабные работы прошли в Базар-Коргонском, Аксыйском и Сузакском районах Джалал-Абадской области — здесь проживает большое число пользователей и постоянно растет спрос на цифровые сервисы.

— Beeline Кыргызстан продолжает инвестировать в развитие сети, — сказал генеральный директор компании Андрей Пятахин. — Мы расширяем и усиливаем покрытие, работаем в самых разных условиях — от густонаселенных районов до отдаленных уголков нашей страны. Все ради того, чтобы каждый кыргызстанец мог пользоваться надежной связью и современными технологиями. Наша работа продолжается, а это значит, что связь от Beeline будет становиться только лучше.

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334919/
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