Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay

Покупка или продажа автомобиля в Кыргызстане стала проще: теперь все этапы перерегистрации транспортного средства можно пройти онлайн через мобильное приложение MegaPay. Новый сервис позволяет пользователям переоформить авто, подписать договор купли-продажи и получить новый государственный номер* — без визита в госорганы и бумажной волокиты.
* Если есть сертификат на госномер, при перерегистрации транспортного средства достаточно указать номер сертификата и номер автомобиля. Также необходимо выбрать РЭО. После завершения сделки покупатель обращается в выбранное РЭО, где нужно сдать старый госномер и технический паспорт. Взамен он получает новый техпаспорт и новый госномер.
Запуск услуги стал возможен благодаря сотрудничеству с Государственным агентством РТСВС и государственным учреждением «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской Республики.
Для начала процесса перерегистрации продавцу необходимо:
- Перейти в раздел «Сервисы» → «Авто» → «Онлайн-перерегистрация авто».
- Пройти идентификацию через Face ID.
- Проверить автоматически загруженные персональные данные.
- Ознакомиться с инструкцией по перерегистрации.
- Нажать кнопку «Перерегистрировать авто».
- Выбрать нужный автомобиль из списка, зарегистрированного на ИНН пользователя.
- Ввести ИНН покупателя, указать сумму продажи и подтвердить сделку.
После этого покупателю и супругу(е) продавца придет уведомление — оба должны подтвердить операцию в своем приложении MegaPay. После всех подтверждений сделка завершается от одного часа до одного рабочего дня.
Что нужно для оформления?
Для продавца:
- приложение MegaPay;
- облачная электронная подпись (если ОЭП отсутствует, можно получить в приложении MegaPay за несколько минут);
- автомобиль, зарегистрированный на продавца (физлицо);
- свежий техосмотр (не более 30 дней);
- отсутствие штрафов, ареста или залога на авто.
Для супруги/супруга продавца:
- приложение MegaPay.
Для покупателя:
- приложение MegaPay;
- облачная электронная подпись.
Важно: сервис работает только для перерегистрации транспортных средств между физическими лицами и не применяется к первичному оформлению авто.
Таким образом, MegaPay делает цифровизацию автосделок доступной и безопасной, предоставляя пользователям полный контроль над процессом без необходимости посещать государственные учреждения.
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.