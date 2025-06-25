Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay

Покупка или продажа автомобиля в Кыргызстане стала проще: теперь все этапы перерегистрации транспортного средства можно пройти онлайн через мобильное приложение MegaPay. Новый сервис позволяет пользователям переоформить авто, подписать договор купли-продажи и получить новый государственный номер* — без визита в госорганы и бумажной волокиты.

* Если есть сертификат на госномер, при перерегистрации транспортного средства достаточно указать номер сертификата и номер автомобиля. Также необходимо выбрать РЭО. После завершения сделки покупатель обращается в выбранное РЭО, где нужно сдать старый госномер и технический паспорт. Взамен он получает новый техпаспорт и новый госномер.

Запуск услуги стал возможен благодаря сотрудничеству с Государственным агентством РТСВС и государственным учреждением «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской Республики.

Для начала процесса перерегистрации продавцу необходимо:

Перейти в раздел «Сервисы» → «Авто» → «Онлайн-перерегистрация авто». Пройти идентификацию через Face ID. Проверить автоматически загруженные персональные данные. Ознакомиться с инструкцией по перерегистрации. Нажать кнопку «Перерегистрировать авто». Выбрать нужный автомобиль из списка, зарегистрированного на ИНН пользователя. Ввести ИНН покупателя, указать сумму продажи и подтвердить сделку.

После этого покупателю и супругу(е) продавца придет уведомление — оба должны подтвердить операцию в своем приложении MegaPay. После всех подтверждений сделка завершается от одного часа до одного рабочего дня.

Что нужно для оформления?

Для продавца:

приложение MegaPay;

облачная электронная подпись (если ОЭП отсутствует, можно получить в приложении MegaPay за несколько минут);

автомобиль, зарегистрированный на продавца (физлицо);

свежий техосмотр (не более 30 дней);

отсутствие штрафов, ареста или залога на авто.

Для супруги/супруга продавца:

приложение MegaPay.

Для покупателя:

приложение MegaPay;

облачная электронная подпись.

Важно: сервис работает только для перерегистрации транспортных средств между физическими лицами и не применяется к первичному оформлению авто.

Таким образом, MegaPay делает цифровизацию автосделок доступной и безопасной, предоставляя пользователям полный контроль над процессом без необходимости посещать государственные учреждения.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.