11:19
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Бизнес

Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay

Покупка или продажа автомобиля в Кыргызстане стала проще: теперь все этапы перерегистрации транспортного средства можно пройти онлайн через мобильное приложение MegaPay. Новый сервис позволяет пользователям переоформить авто, подписать договор купли-продажи и получить новый государственный номер* — без визита в госорганы и бумажной волокиты.

* Если есть сертификат на госномер, при перерегистрации транспортного средства достаточно указать номер сертификата и номер автомобиля. Также необходимо выбрать РЭО. После завершения сделки покупатель обращается в выбранное РЭО, где нужно сдать старый госномер и технический паспорт. Взамен он получает новый техпаспорт и новый госномер.

Запуск услуги стал возможен благодаря сотрудничеству с Государственным агентством РТСВС и государственным учреждением «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской Республики.

Для начала процесса перерегистрации продавцу необходимо:

  1. Перейти в раздел «Сервисы» → «Авто» → «Онлайн-перерегистрация авто».
  2. Пройти идентификацию через Face ID.
  3. Проверить автоматически загруженные персональные данные.
  4. Ознакомиться с инструкцией по перерегистрации.
  5. Нажать кнопку «Перерегистрировать авто».
  6. Выбрать нужный автомобиль из списка, зарегистрированного на ИНН пользователя.
  7. Ввести ИНН покупателя, указать сумму продажи и подтвердить сделку.

После этого покупателю и супругу(е) продавца придет уведомление — оба должны подтвердить операцию в своем приложении MegaPay. После всех подтверждений сделка завершается от одного часа до одного рабочего дня.

Что нужно для оформления?

Для продавца:

  • приложение MegaPay;
  • облачная электронная подпись (если ОЭП отсутствует, можно получить в приложении MegaPay за несколько минут);
  • автомобиль, зарегистрированный на продавца (физлицо);
  • свежий техосмотр (не более 30 дней);
  • отсутствие штрафов, ареста или залога на авто.

Для супруги/супруга продавца:

  • приложение MegaPay.

Для покупателя:

  • приложение MegaPay;
  • облачная электронная подпись.

Важно: сервис работает только для перерегистрации транспортных средств между физическими лицами и не применяется к первичному оформлению авто.

Таким образом, MegaPay делает цифровизацию автосделок доступной и безопасной, предоставляя пользователям полный контроль над процессом без необходимости посещать государственные учреждения.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334035/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Связь без границ: MEGA делает 4G еще доступнее для жителей всех регионов
ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от MEGA
Услуги Госстраховой организации в MegaPay: больше возможностей и комфорта
Стадион, футбол и Wi-Fi: болей за НАШИХ с MEGA
Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
Смотрите матч Кыргызстан — КНДР в прямом эфире через приложение MegaTV
Онлайн-кинотеатр «Иви» в MegaTV: новые горизонты для зрителей
Популярные новости
В&nbsp;колбасе &laquo;Тойбосс&raquo; не&nbsp;обнаружено ДНК свинины&nbsp;&mdash; результаты исследований В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана
Бизнес
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
Расписание FIFA CLUB WORLD&nbsp;CUP 2025&nbsp;&mdash; легендарные матчи только в&nbsp;O!TV Расписание FIFA CLUB WORLD CUP 2025 — легендарные матчи только в O!TV
Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в&nbsp;MBANK Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в MBANK
25 июня, среда
11:17
Мэрия: Опавшая листва в жаркий период — это естественная реакция на жару Мэрия: Опавшая листва в жаркий период — это естественна...
11:17
В Кыргызстане определили авиаперевозчика для нарушителей миграционных законов
11:15
Когда выдадут результаты ОРТ и что делать, если найдена ошибка
11:11
Кыргызстан намерен расширять горизонты экспорта сельхозпродукции
11:05
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay