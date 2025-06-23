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Бизнес

Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка

С 1 июля 2025 года начнут действовать штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Если вы еще не оформили страховку, сейчас идеальное время! В приложении MegaPay вы можете быстро и удобно оформить ОСАГО онлайн и получить повышенный кешбэк — 20 процентов!

Условия акции:

  • кешбэк 20 процентов предоставляется при оформлении ОСАГО через страховые компании «НСК» и «САКБОЛ»;

  • оплата должна быть произведена с баланса мобильного телефона;

  • акция действует до 1 сентября 2025 года.

Как оформить ОСАГО в приложении MegaPay:

  1. Установите или обновите MegaPay через App Store / Google Play.

  2. На главном экране выберите раздел «Сервисы» → «Страхование».

  3. Перейдите в «ОСАГО онлайн-страхование».

  4. Выберите страховую компанию, ознакомьтесь с офертой и подтвердите согласие.

  5. Система автоматически покажет зарегистрированные автомобили.

  6. Выберите нужное авто, укажите данные водителя, срок действия полиса и подтвердите платеж.

Дополнительно доступны другие страховые партнеры:

  • ОАО «Государственная страховая организация» (Госстрах);

  • ЗАО «Алма-Иншуренс»;

  • ЗАО «А Плюс»;

  • ЗАО «Дордой Страхование»;

  • ЗАО «СК «АЮ Гарант»;

  • ЗАО «Бакай Иншуренс».

Не откладывайте на последний момент — защитите себя на дороге уже сегодня и получите приятный бонус!

MegaPay — удобно, надежно, с выгодой.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333714/
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