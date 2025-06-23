Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка

С 1 июля 2025 года начнут действовать штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Если вы еще не оформили страховку, сейчас идеальное время! В приложении MegaPay вы можете быстро и удобно оформить ОСАГО онлайн и получить повышенный кешбэк — 20 процентов!
Условия акции:
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кешбэк 20 процентов предоставляется при оформлении ОСАГО через страховые компании «НСК» и «САКБОЛ»;
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оплата должна быть произведена с баланса мобильного телефона;
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акция действует до 1 сентября 2025 года.
Как оформить ОСАГО в приложении MegaPay:
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Установите или обновите MegaPay через App Store / Google Play.
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На главном экране выберите раздел «Сервисы» → «Страхование».
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Перейдите в «ОСАГО онлайн-страхование».
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Выберите страховую компанию, ознакомьтесь с офертой и подтвердите согласие.
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Система автоматически покажет зарегистрированные автомобили.
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Выберите нужное авто, укажите данные водителя, срок действия полиса и подтвердите платеж.
Дополнительно доступны другие страховые партнеры:
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ОАО «Государственная страховая организация» (Госстрах);
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ЗАО «Алма-Иншуренс»;
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ЗАО «А Плюс»;
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ЗАО «Дордой Страхование»;
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ЗАО «СК «АЮ Гарант»;
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ЗАО «Бакай Иншуренс».
Не откладывайте на последний момент — защитите себя на дороге уже сегодня и получите приятный бонус!
MegaPay — удобно, надежно, с выгодой.