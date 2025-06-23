Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка

С 1 июля 2025 года начнут действовать штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Если вы еще не оформили страховку, сейчас идеальное время! В приложении MegaPay вы можете быстро и удобно оформить ОСАГО онлайн и получить повышенный кешбэк — 20 процентов!

Условия акции:



кешбэк 20 процентов предоставляется при оформлении ОСАГО через страховые компании «НСК» и «САКБОЛ»;

оплата должна быть произведена с баланса мобильного телефона;

акция действует до 1 сентября 2025 года.

Как оформить ОСАГО в приложении MegaPay:

Установите или обновите MegaPay через App Store / Google Play. На главном экране выберите раздел «Сервисы» → «Страхование». Перейдите в «ОСАГО онлайн-страхование». Выберите страховую компанию, ознакомьтесь с офертой и подтвердите согласие. Система автоматически покажет зарегистрированные автомобили. Выберите нужное авто, укажите данные водителя, срок действия полиса и подтвердите платеж.

Дополнительно доступны другие страховые партнеры:

ОАО «Государственная страховая организация» (Госстрах);

ЗАО «Алма-Иншуренс»;

ЗАО «А Плюс»;

ЗАО «Дордой Страхование»;

ЗАО «СК «АЮ Гарант»;

ЗАО «Бакай Иншуренс».

Не откладывайте на последний момент — защитите себя на дороге уже сегодня и получите приятный бонус!



MegaPay — удобно, надежно, с выгодой.