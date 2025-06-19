Связь без границ: MEGA делает 4G еще доступнее для жителей всех регионов

Государственный оператор сотовой связи MEGA уверенно продвигается в развитии телекоммуникационной инфраструктуры по всей территории Кыргызстана. В рамках стратегии повышения качества обслуживания компания активно внедряет новые базовые станции и модернизирует существующие объекты связи.

В апреле и мае 2025 года MEGA сосредоточилась на расширении сети 4G, что позволило существенно улучшить скорость интернета и стабильность соединения в таких городах, как Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Раззаков, Кызыл-Кия, Сулюкта, Кочкор-Ата, Кербен, Кок-Жангак, Таш-Кумыр, Чолпон-Ата, Узген, Кара-Суу, Кара-Балта и Кант.

Также в селах следующих областей:

Баткенская область: Ынтымак, Баймаала, Халмион, Алга, Чункур-Кыштак, Алга, Рават, Бужум, Кызыл-Бель, Бюргендю ОПХ, Орукзар, Какыр (Уч-Коргонский айыльный округ).

Джалал-Абадская область: Нарын, Кара-Джыгач, Кызыл-Октябрь, Сейит-Казы, Ленинское, Коминтерн, Джаны-Арык (Бюргендинский айыльный округ), Кызыл-Кыя, Дукур, Аримджан, Беш-Джыгач, Кагазды, Кара-Булак, Коминтерн, Кызыл-Джылдыз, Сары-Сыйя (бывшее имени Кирова), Черемушки, Кара-Тектир (бывшее Комсомол), Ак-Коргон, Базар-Коргон, Абдраимов (бывшее Советское), пгт Токтогул, Черемушки, Курулуш, Саргата, Балта-Казы, Кашкар-Маала, Чек, Благовещенка, Мундуз (Кызылтууский айыльный округ), Ак-Там, Рахманджан, Массы, Димитровка, Джазгак, Кочкор-Ата, Таш-Булак (Таш-Булакский айыльный округ), Ак-Сай, Ак-Суу, Коргон-Дебе, Тоо-Басты, Джыл-Кол, Кызыл-Джар, Ак-Тайлак, Бирлешкен, Телеке, Тенги, Кош-Терек, Кош-Алмурут, Ызар, Кудуксай, Тендик (бывшее Пазыл-Ата), Чуйутсай, Сафедбулан (бывшее Гюльстан), Чон-Багыш, Джаны-Шаар.

Иссык-Кульская область: Кызыл-Орюк, Кен-Суу, Кайырма-Арык, Сары-Камыш, Тогуз-Булак, Бактуу-Долоноту, Бостери, Тамчи, Чок-Тал, Джети-Огуз.

Нарынская область: Ат-Баши, Арал, Эмгекчил, Телек, Кара-Булун, Бирдик, Семиз-Бель.

Ошская область: Куршаб (Куршабский айыльный округ), Арал, Фрунзе (часть), имени Чапаева, Алим-Тепе, Кош-Коргон, Аччи, Андижанское, Тепе-Коргон, Янги-Юль, Джаны-Ноокат, Дон-Кыштак, Тескей, Жапалак, Кызыл-Чарба, Семиз-Кель, Шамал-Тере, Эркин-Тоо, Араван (Алля-Анаровский айыльный округ), Араван (С.Юсуповский айыльный округ), Кайрагач-Арык, Лангар, Ак-Кыя, Кара-Кульджа, Сары-Булак (Кара-Кочкорский айыльный округ), Кара-Кочкор, Джаны-Талап, Тоготой, Октябрь, Ак-Джар, Ак-Кыя, Какыр, Уйгур-Абад, Жээренчи, Кара-Дыйкан, Карчабек, Кызыл-Тоо, Джыланды, Макаренко, Алчалы Камыр-Суу, Алпордо, Талаа, Чайчи, Жаны-Араван, Мангит, Телейкен (Мангытский айыльный округ), Джакшылык, Суткор, Эрка-Кашка, Гузар, Куршаб (Куршабский айыльный округ), Старая Покровка, Киров, Курбу-Таш, Кысык-Алма, Кара-Тарык, Дыйкан-Кыштак, Жапалак, Ак-Терек (Папанский айыльный округ), Кок-Бель Камыр-Суу, Кара-Таш (Кыргыз-Атинский айыльный округ), Асанчек, Ачы, Макаренко, Кара-Булак, Курманжан Датка, Ботомойнок, Кыргызстан, Ынтымак, Алга-Бас, Талдык, Джаны-Турмуш, Садырбай, Кашгар-Кыштак, Аюу, Джаны-Айыл, Заргер, Кайрат, Кандава, Алтын-Булак, Таш-Башат, Чечебай, Борбаш (Кызыл-Октябрьский айыльный округ), Коджо-Арык, Нарай, Дароот-Коргон.

Чуйская область: Лебединовка, Алга, Новопокровка (Логвиненковский айыльный округ), Новопокровка (Новопокровский айыльный округ), Беловодское, Маевка, Арал, Заводское, Бирдик, Джер-Казар, Нижний Норус, Беш-Терек, Бексе-Джол, Кайырма, Шалта (Гавриловский айыльный округ), имени Чапаева, Новопавловка, Петровка.

Кроме того, в этот период были введены в эксплуатацию новые базовые станции:

4G — в селах Калта (Ошская область), Орто-Сырт и Чон-Добо (Нарынская область);

3G — в селе Орто-Сырт (Нарынская область);

2G — в селе Мазар-Суу (Джалал-Абадская область).

Особое внимание было уделено улучшению связи вдоль ключевого туристического маршрута Бишкек—Каракол. Благодаря модернизации сети, абоненты MEGA теперь могут пользоваться стабильной передачей данных, качественной голосовой связью и надёжным интернетом даже в самых удаленных участках дороги.

Компания MEGA подчеркивает, что развитие сети — это долгосрочный приоритет, направленный на обеспечение цифрового равенства для всех граждан страны, независимо от места их проживания.

Информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MEGA в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С ее помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.

Абоненты MEGA могут направлять пожелания относительно населенных пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

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