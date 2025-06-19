Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса

Готовы к незабываемому путешествию? Balance.kg проводит масштабный конкурс Ring My Balance. Главный приз — путевка на двоих в Абу-Даби с билетами на концерт Энрике Иглесиаса! Также все лето будут разыгрываться десятки промокодов на подписку «Яндекс Плюс» и смарт-колонки «Яндекс Станция Миди».

Как участвовать?

Просто совершайте платежи от 100 сомов через приложение Balance.kg:

с помощью электронного кошелька;

с личного баланса (единицы);

по карте Balance Card.

Чем больше платежных операций, тем выше шанс на победу! Например, вы сделали 20 платежей по 200 сомов, а ваш друг — 10 по 1 тысяче сомов. Преимущество у вас, так как учитывается количество платежей, а не потраченная сумма.

Какие платежи через Balance.kg считаются:

коммунальные услуги, налоги, штрафы, госпошлины;

покупки в магазинах, кафе и сервисах с Balance Card;

бесконтактные платежи через Google Pay, Samsung Pay;

ElQR-платежи у юридических лиц;

покупки в онлайн-магазинах (подписки, стриминги, такси, доставка еды);

погашение кредитов.

Срок проведения конкурса: с 1 июня по 31 августа 2025 года. Не упустите шанс выиграть главный приз — поездку на двоих в Абу-Даби и билеты на концерт Энрике Иглесиаса!

А еще каждый месяц разыгрываются:

«Яндекс Станция Миди»;

18 промокодов «Яндекс Плюс» (на 6 и 12 месяцев).

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте компании или в приложении Balance.kg.

Участвуйте и побеждайте с Balance.kg!

Лицензия НБКР №2026111019 от 11.10.2019.