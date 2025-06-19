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Бизнес

Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса

Готовы к незабываемому путешествию? Balance.kg проводит масштабный конкурс Ring My Balance. Главный приз — путевка на двоих в Абу-Даби с билетами на концерт Энрике Иглесиаса! Также все лето будут разыгрываться десятки промокодов на подписку «Яндекс Плюс» и смарт-колонки «Яндекс Станция Миди».

Как участвовать?

Просто совершайте платежи от 100 сомов через приложение Balance.kg:

  • с помощью электронного кошелька;

  • с личного баланса (единицы);

  • по карте Balance Card.

Чем больше платежных операций, тем выше шанс на победу! Например, вы сделали 20 платежей по 200 сомов, а ваш друг — 10 по 1 тысяче сомов. Преимущество у вас, так как учитывается количество платежей, а не потраченная сумма.

Какие платежи через Balance.kg считаются:

  • коммунальные услуги, налоги, штрафы, госпошлины;

  • покупки в магазинах, кафе и сервисах с Balance Card;

  • бесконтактные платежи через Google Pay, Samsung Pay;

  • ElQR-платежи у юридических лиц;

  • покупки в онлайн-магазинах (подписки, стриминги, такси, доставка еды);

  • погашение кредитов.

Срок проведения конкурса: с 1 июня по 31 августа 2025 года. Не упустите шанс выиграть главный приз — поездку на двоих в Абу-Даби и билеты на концерт Энрике Иглесиаса!

А еще каждый месяц разыгрываются:

  • «Яндекс Станция Миди»;

  • 18 промокодов «Яндекс Плюс» (на 6 и 12 месяцев).

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте компании или в приложении Balance.kg.

Участвуйте и побеждайте с Balance.kg!

Лицензия НБКР №2026111019 от 11.10.2019.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333181/
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Бизнес
Ring My&nbsp;Balance: как выиграть поездку в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса
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