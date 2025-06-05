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Бизнес

MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров

Теперь найти надежного специалиста можно прямо в приложении банка. Без объявлений, мошенников и звонков — все работает быстро, просто и прозрачно.

MBANK объявил о запуске MProfi — нового сервиса, с помощью которого пользователи могут найти нужного специалиста прямо в мобильном приложении банка. Сантехники, электрики, парикмахеры, репетиторы, клининг, фотографы — теперь все в одном месте. Без бесконечных объявлений и рисков — только проверенные мастера с отзывами, рейтингами и подтвержденной личностью.

Как работает MProfi

Платформа встроена в мобильное приложение MBANK и доступна во вкладке «Сервисы». Чтобы найти нужного мастера, достаточно выбрать категорию. После этого открывается список доступных специалистов с подробными анкетами, описанием услуг, ценами, фотографиями выполненных работ и отзывами реальных клиентов.

Безопасность и доверие — в приоритете

Отдельное внимание в MProfi уделено проверке специалистов. Каждый мастер при регистрации подтверждает личность, указывает реальные данные и привязывает их к своему банковскому профилю. Это полностью исключает участие анонимных исполнителей или мошенников. Кроме того, каждый пользователь может увидеть рейтинг мастера, отзывы клиентов и фото выполненных работ — сервис строится на доверии и прозрачности.

MProfi — первый сервис в Кыргызстане, который встроен в мобильное приложение банка и работает не только как площадка объявлений, а как настоящая система взаимодействия между мастером и клиентом.

Спрос на надежные и понятные онлайн-сервисы в Кыргызстане продолжает расти. Люди хотят решать повседневные задачи — найти мастера, вызвать уборку, договориться с репетитором — быстро и безопасно. Без рисков, без мошенников, без долгих звонков и лишних объяснений.

MProfi делает это возможным: теперь все — от поиска специалиста до оплаты — происходит прямо в одном приложении.

MBANK — первый цифровой!  
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/331708/
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