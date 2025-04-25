O!Bank продолжает расширять сеть отделений, делая финансовые услуги удобнее и доступнее.

Для клиентов открываются новые сберегательные кассы, а также работают более 110 точек O!Store, где доступны различные финансовые услуги.



Сеть охватывает не только крупные города, но и регионы, чтобы каждый житель страны мог воспользоваться современными финансовыми сервисами.



В каждом O!Store можно:

• пройти идентификацию и стать клиентом O!Bank;

• оформить карту;

• получить информацию по кредитам, депозитам и другим банковским продуктам;

• купить товары в рассрочку без переплат и комиссий .



В офисах банка вы можете: