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Бизнес

O!Bank становится ближе — больше точек, больше возможностей

O!Bank продолжает расширять сеть отделений, делая финансовые услуги удобнее и доступнее.

Для клиентов открываются новые сберегательные кассы, а также работают более 110 точек O!Store, где доступны различные финансовые услуги.

Сеть охватывает не только крупные города, но и регионы, чтобы каждый житель страны мог воспользоваться современными финансовыми сервисами.

В каждом O!Store можно:

• пройти идентификацию и стать клиентом O!Bank;
• оформить карту;
• получить информацию по кредитам, депозитам и другим банковским продуктам;
• купить товары в рассрочку без переплат и комиссий.

В офисах банка вы можете:

оформить кредит — от 19 процентов годовых, сроком от 3 до 60 месяцев;
открыть вклад — до 14,50 процента годовых в сомах, до 4,25 процента в долларах и до 1,50 процена в евро;
совершать переводы — по Кыргызстану и за рубеж.

Для бизнеса банк предлагает надежные и выгодные решения, которые помогают эффективно управлять финансами.

Адреса офисов банка можно узнать по ссылке, а точки O!Store — здесь.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 ОсОО «Грин Телеком Сервис» Лицензии НБ КР № 2021030817 и № 3022030817 от 03.08.2017, являясь агентом ОАО «О!Банк», принимает заявки в O!Store.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327339/
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