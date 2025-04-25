O!Bank продолжает расширять сеть отделений, делая финансовые услуги удобнее и доступнее.
Для клиентов открываются новые сберегательные кассы, а также работают более 110 точек O!Store, где доступны различные финансовые услуги.
Сеть охватывает не только крупные города, но и регионы, чтобы каждый житель страны мог воспользоваться современными финансовыми сервисами.
В каждом O!Store можно:
• пройти идентификацию и стать клиентом O!Bank;
• оформить карту;
• получить информацию по кредитам, депозитам и другим банковским продуктам;
• купить товары .
В офисах банка вы можете:
• — от 19 процентов годовых, сроком от 3 до 60 месяцев;
• — до 14,50 процента годовых в сомах, до 4,25 процента в долларах и до 1,50 процена в евро;
• — по Кыргызстану и за рубеж.
Для бизнеса банк предлагает надежные и выгодные решения, которые помогаютфинансами.
Адреса офисов банка можно узнать по ссылке, а точки O!Store — здесь.
ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 ОсОО «Грин Телеком Сервис» Лицензии НБ КР № 2021030817 и № 3022030817 от 03.08.2017, являясь агентом ОАО «О!Банк», принимает заявки в O!Store.