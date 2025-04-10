Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья

MBANK совместно с Государственной страховой организацией запустил инновационную услугу, упрощая жизнь владельцам недвижимости. С MBANK оформить обязательное страхование жилья (ОСЖ) можно прямо в приложении, без необходимости посещать офисы страховых компаний — всего за минуту!

Землетрясения в Кыргызстане делают страхование жилья важным, поскольку оно обеспечивает финансовую защиту от возможных разрушений.

Преимущества онлайн-страхования через MBANK:

Автоматическое получение информации: приложение автоматически запрашивает данные о зарегистрированном имуществе пользователя из Единой информационной системы по недвижимости.

Быстрый расчет стоимости: система мгновенно рассчитывает стоимость страхового полиса, в зависимости от расположения недвижимости.

Онлайн-оплата: оплатить полис можно прямо в приложении MBANK.

Моментальное получение полиса: после оплаты полис сразу же доступен в приложении.

Что нужно знать об обязательном страховании жилья в Кыргызстане:

Напомним, что страхование жилых помещений от пожаров и других стихийных бедствий в Кыргызстане является обязательным.



Застраховать можно: индивидуальные дома, части домов, квартиры, коммунальные квартиры, в случае наличия сведений в Единой информационной системе по недвижимости.

Страховыми случаями по обязательному страхованию являются пожары, проникновение воды при тушении пожара, стихийные бедствия природного характера.

Стоимость полиса обязательного страхования фиксирована и зависит от местоположения: 600 сомов в год для сельской местности и 1 тысячу 200 сомов в год для города без учета НсП, независимо от размера жилья.

В случае полного разрушения жилья страховая выплата составит до 500 тысяч сомов для сельской местности и до 1 миллиона сомов для города.

Срок действия полиса обязательного страхования составляет не более 12 месяцев.

Как оформить страховой полис через MBANK?

Зайдите в раздел «Сервисы» в приложении MBANK — «Все сервисы». Выберите пункт «Обязательное страхование жилья». Нажмите «Оформить страховку». Оплатите символическую сумму в 4 сома — это стоимость запроса информации о вашем жилье в Единой информационной системе по недвижимости. Из предложенного списка вашего имущества выберите объект, который хотите застраховать. Заполните необходимые данные, проверьте и произведите оплату страхового полиса.

MBANK запустил онлайн-сервис обязательного страхования жилья, позволяя оформить полис быстро и удобно через смартфон, без посещения офисов.

MBANK — Первый цифровой.

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