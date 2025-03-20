20:31
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Бизнес

RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции

Компания RG Brands запускает масштабную благотворительную акцию, приуроченную к священному месяцу Рамазан, и приглашает жителей Кыргызстана присоединиться к этому доброму начинанию.

Рамазан — это время духовного очищения, милосердия и заботы о ближних. Следуя этим ценностям, RG Brands предоставляет каждому возможность внести вклад в поддержку нуждающихся семей, приняв участие в акции.

Условия участия максимально просты:

  1. Приобретайте любой акционный напиток от RG Brands: Pepsi, A’SU, A’SU VO!, Piala Gold, AVA, DaDa.
  2. Отсканируйте упаковку на сайте vpluse.me.
  3. С каждой покупки 1 сом будет направлен в благотворительный фонд.

Все собранные средства будут использованы для формирования продуктовых корзин, которые включают растительное масло, крупы, макароны, консервы, сладости, финики, а также продукцию RG Brands — чай Piala Gold, воду A’SU и соки DaDa. Эти наборы будут переданы малообеспеченным семьям по всему Кыргызстану: Бишкек, Чуйская, Ошская, Таласская, Нарынская, Иссык-Кульская, Джалал-Абадская и Баткенская области.

Дополнительная возможность помочь: участники акции могут передать в фонд номинальную стоимость выигранного на сайте vpluse.me моментального или ежедневного приза.

Акция проводится при поддержке международного гуманитарного фонда «Красный Полумесяц».

Давайте делать добро вместе — каждый шаг важен. Присоединяйтесь к акции RG Brands и помогите тем, кто нуждается в поддержке.

Акция действует с 17 февраля до 15 апреля 2025 года.

О компании

RG Brands — крупнейший производитель безалкогольных напитков в Центральной Азии. Потребителям в Кыргызстане продукция RG Brands знакома с 1997 года. Компания с самого начала развивает взаимовыгодные добрососедские отношения, предлагая покупателям высококачественную продукцию, создавая рабочие места и выплачивая значительные налоговые отчисления. За последние пять лет фирма выплатила более 4,5 миллиарда сомов налогов. В кыргызстанской компании RG Brands постоянно работают около 800 сотрудников, партнерами являются тысячи предприятий малого бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/323409/
просмотров: 346
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предложила создать благотворительный фонд при Минздраве Кыргызстана
Минздраву Кыргызстана передали моноблоки для модернизации первичной медпомощи
Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на миллионы сомов и купила себе BMW
Стань Дедом Морозом. Поздравить детей из малоимущих семей может каждый
«Умут — Надежда»: В благотворительности бизнес — пример для своих клиентов
Лжепредставители Красного креста обманули пенсионера и забрали у него деньги
Супермодели Наоми Кэмпбелл запретили заниматься благотворительностью
У Алияскара Ажыгулова диагностировали рак. Ему нужна помощь
Почему фонду Майрам Акаевой позволили превратить культурное наследие в бизнес
Журналисту Вадиму Ночевкину нужна дорогостоящая операция. Открыт сбор средств
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке появится &laquo;город в&nbsp;городе&raquo;: дан старт проекту Royal Central Park В Бишкеке появится «город в городе»: дан старт проекту Royal Central Park
Гамма-нож: операция на&nbsp;головном мозге без единого шва в&nbsp;Acıbadem Гамма-нож: операция на головном мозге без единого шва в Acıbadem
Депозит &laquo;Бай Бол&raquo;&nbsp;&mdash; приумножайте свой капитал с&nbsp;выгодой Депозит «Бай Бол» — приумножайте свой капитал с выгодой
Рубль укрепляется: что это значит для импорта в&nbsp;Кыргызстан? Рубль укрепляется: что это значит для импорта в Кыргызстан?
Бизнес
RG&nbsp;Brands приглашает принять участие в&nbsp;крупнейшей благотворительной акции RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
Амбассадор &laquo;Бакай Банка&raquo; Эдуард Кубатов совершит восхождение на&nbsp;Аннапурну и&nbsp;К2 Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
Проверяйте и&nbsp;оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay Проверяйте и оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay
20 марта, четверг
20:23
В странах ОДКБ продолжается операция постоянного действия «Прокси» В странах ОДКБ продолжается операция постоянного действ...
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:57
Тайбоксеры Кыргызстана завоевали 20 медалей на чемпионате мира
19:45
Бокс включили в программу Олимпийских игр — 2028 в Лос‑Анджелесе
19:42
Зависимость от соцсетей у подростков бывает в 50 раз чаще, чем от наркотиков