RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции

Компания RG Brands запускает масштабную благотворительную акцию, приуроченную к священному месяцу Рамазан, и приглашает жителей Кыргызстана присоединиться к этому доброму начинанию.

Рамазан — это время духовного очищения, милосердия и заботы о ближних. Следуя этим ценностям, RG Brands предоставляет каждому возможность внести вклад в поддержку нуждающихся семей, приняв участие в акции.

Условия участия максимально просты:

Приобретайте любой акционный напиток от RG Brands: Pepsi, A’SU, A’SU VO!, Piala Gold, AVA, DaDa. Отсканируйте упаковку на сайте vpluse.me. С каждой покупки 1 сом будет направлен в благотворительный фонд.

Все собранные средства будут использованы для формирования продуктовых корзин, которые включают растительное масло, крупы, макароны, консервы, сладости, финики, а также продукцию RG Brands — чай Piala Gold, воду A’SU и соки DaDa. Эти наборы будут переданы малообеспеченным семьям по всему Кыргызстану: Бишкек, Чуйская, Ошская, Таласская, Нарынская, Иссык-Кульская, Джалал-Абадская и Баткенская области.

Дополнительная возможность помочь: участники акции могут передать в фонд номинальную стоимость выигранного на сайте vpluse.me моментального или ежедневного приза.

Акция проводится при поддержке международного гуманитарного фонда «Красный Полумесяц».

Давайте делать добро вместе — каждый шаг важен. Присоединяйтесь к акции RG Brands и помогите тем, кто нуждается в поддержке.

Акция действует с 17 февраля до 15 апреля 2025 года.

О компании

RG Brands — крупнейший производитель безалкогольных напитков в Центральной Азии. Потребителям в Кыргызстане продукция RG Brands знакома с 1997 года. Компания с самого начала развивает взаимовыгодные добрососедские отношения, предлагая покупателям высококачественную продукцию, создавая рабочие места и выплачивая значительные налоговые отчисления. За последние пять лет фирма выплатила более 4,5 миллиарда сомов налогов. В кыргызстанской компании RG Brands постоянно работают около 800 сотрудников, партнерами являются тысячи предприятий малого бизнеса.