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Бизнес

«Бакай Банк» присоединился к Глобальному договору ООН

С марта 2025 года «Бакай Банк» стал участником Глобального договора ООН — крупнейшей международной инициативы, объединяющей тысячи компаний и организаций, стремящихся к устойчивому развитию.

Присоединение к этому договору означает, что банк берет на себя обязательства следовать десяти ключевым принципам, охватывающим защиту прав человека, обеспечение справедливых трудовых норм, экологическую ответственность и борьбу с коррупцией, что как раз согласуется с ценностями банка.

Председатель правления ОАО «Бакай Банк» Умут Абакирова отметила: «Присоединение к Глобальному договору ООН — это очередной шаг на пути интеграции лучших мировых практик в корпоративное управление, социальную политику и принципы устойчивого развития. Мы уверены, что ESG-повестка и приверженность международным стандартам — важнейшие факторы долгосрочной стабильности и роста бизнеса».

Вхождение в Глобальный договор ООН открывает перед банком новые возможности международного сотрудничества, обмена знаниями и опыта, а также усиления своего вклада в устойчивое развитие экономики Кыргызстана.

«Бакай Банк» — один из ведущих коммерческих банков Кыргызстана, работающий на рынке с 1998 года. «Бакай Банк» известен своим инновационным подходом: первым в стране он начал внедрять исламские финансовые инструменты, а также активно развивает цифровые сервисы. В 2019 году банк укрепил свои позиции, завершив процесс слияния с другим крупным участником рынка.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/323324/
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