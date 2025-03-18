Гамма-нож: операция головного мозга без единого шва в Acıbadem

В сети клиник Acıbadem в Турции используют радиохирургию с помощью гамма-ножа для лечения опухолей головного мозга без вскрытия черепа. С этой современной технологией точные гамма-лучи извне направляют на опухоль головы и уничтожают ее. При этом необходимость в хирургическом вмешательстве исчезает.

Опухоли головного мозга часто становятся одними из самых пугающих типов новообразований для пациентов. Такой диагноз может стать глубоко травматичным как для самого пациента, так и для его близких.

В сети клиник Acıbadem врачи профессионально выполняют эти типы операций, для которых важны внушительный опыт и современные технологии. Однако именно гамма-нож может стать более мягкой и неинвазивной альтернативой традиционной хирургии головного мозга.

Точное, безопасное и эффективное лечение опухолей головного мозга

Гамма-нож может использоваться для лечения различных неврологических расстройств, включая новообразования головного мозга, артериовенозные мальформации и невралгию тройничного нерва — состояние с сильной лицевой болью. Однако наиболее распространенное применение этой технологии — лечение доброкачественных и злокачественных опухолей головного мозга.

В сети клиник Acıbadem за последние 20 лет приняли на лечение более 6 тысяч пациентов с доброкачественными опухолями и около 2 тысяч со злокачественными. Гамма-нож дает возможность лечить различные типы новообразований и обычно помогает устранить доброкачественные опухоли (например, менингиомы, вестибулярные шванномы, опухоли гипофиза). Его также можно использовать для глиом — злокачественных очагов из клеток головного мозга.

Гамма-нож можно использовать по-разному для лечения новообразований головного мозга: как основной метод или после операции по резекции опухоли для достижения лучших результатов. Кроме того, при рецидивирующих заболеваниях после операции гамма-нож может предотвратить дальнейший рост опухоли и избавить от дополнительного хирургического вмешательства.

Гамма-нож Acıbadem: опыт, современные технологии и специализированная помощь

Лечение с помощью гамма-ножа доступно в ограниченном количестве центров по всему миру. Сеть клиник Acıbadem выделяется как одна из ведущих с тремя ценными характеристиками:

Опыт. Нейрохирурги сети клиник Acıbadem стали первопроходцами в применении гамма-ножа на территории Турции и открыли первое соответствующее отделение в 1997 году в государственной университетской больнице. Позже они присоединились и продолжают практиковать в сети клиник Acıbadem. Лечение с помощью гамма-ножа впервые применено здесь еще в 2006-м и помогло медицинскому комплексу стать первым частным поставщиком такой медицинской услуги по всей стране. Гамма-нож стал успешным методом лечения для более 11 тысяч пациентов со всего мира.

Технология. Достижения в области медицинских технологий преобразили нейрохирургию, и гамма-нож стал одной из революционных инноваций в лечении определенных опухолей и поражений головного мозга. Со временем представлены различные модели гамма-ножа. В сети клиник Acıbadem мы каждый раз внедряем последние версии этой технологии, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты для наших пациентов.

Преданность делу. В сети клиник Acıbadem лечением с помощью гамма-ножа занимается специализированная команда, состоящая из нейрохирургов, радиационных онкологов и медицинских физиков. Профессионалы своего дела сосредоточены исключительно на работе отделения с помощью гамма-ножа. Потому они обеспечивают тщательный уход за пациентами, индивидуальный подход, планирование лечения и постоянную коммуникацию после каждой процедуры.

Сеть клиник Acıbadem отвечает огромному спросу пациентов и семей, которые ищут хирургическое лечение неврологических заболеваний.

Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.

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