Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком

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Акция для Visa от O!Bank действует до 31.03.2025. ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024.

Услуга предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.

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