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Бизнес

Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком

День святого Валентина, 23 февраля или 8 Марта — это отличный повод, чтобы порадовать близких. С приложением «Мой О!» делать подарки не только очень легко, но и выгодно!

Кешбэк 2 процента за покупки

Оплачивайте товары и услуги картой Visa от O!Bank в магазинах, кафе или в онлайн-сервисах и получайте кешбэк 2 процента. Чем больше покупаете, тем больше возвращаете!

Подарки с кешбэком на O!Market

Выбирайте товары для любимых и родных на O!Market в «Мой О!» и получайте кешбэк 2 процента с каждого заказа. На маркетплейсе уже представлено более 55 тысяч товаров: уходовая косметика, витамины и БАДы, товары для дома и многое другое. Кроме того, при заказе от 1 тысячи сомов получите бесплатную доставку по Бишкеку. Дарите радость и экономьте на будущих покупках!

Подарочные карты с кешбэком 5 процентов

Не знаете, что подарить? Покупайте подарочные карты в «Мой О!» с кешбэком 5 процентов. Это идеальный вариант для поздравления близких: сертификаты на любой вкус и бюджет в магазины, SPA, фитнес-клубы или салоны красоты.

Поздравляйте родных, радуйте любимых и копите кешбэк!

Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора.

Акция для Visa от O!Bank действует до 31.03.2025. ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024.

Услуга предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.

Акция 2 процента кешбэка и бесплатной доставки по Бишкеку действует до 28.02.2025. Бесплатная доставка только при покупке от 1 тысячи сомов у одного продавца на О!Market. Акция не суммируется с другими бонусными акциями.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/319574/
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