Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться

Платежный сервис MegaPay подвел итоги первого этапа масштабной акции «Плати одним касанием и открой для себя Таиланд с MEGA ЭЛКАРТ!», в рамках которой пользователи борются за ценные призы. Первый этап завершился с успехом: большое количество участников приняли участие, выполняя условия акции, а самые активные уже получили свои подарки.

Счастливыми обладателями смартфонов стали четыре пользователя по следующим критериям:

За наибольшее количество платежей через NFC-устройства. За максимальный объем платежей через NFC-устройства. За наибольшее количество транзакций через смартфон. За максимальный объем платежей через смартфон.

Мы поздравляем победителей!

Напоминаем, что данная акция проходит совместно с «Элкарт» c 16 декабря 2024 года по 16 марта 2025-го. Для участия необходимо совершать безналичные операции по платежным картам «MEGA ЭЛКАРТ» посредством бесконтактной оплаты через «ЭЛКАРТ Pay» в POS-терминалах и оплаты товаров и услуг через NFC-стикеры, кольца или браслеты.

Что ждет впереди?

— Второй этап с 17 января 2025 года по 16 февраля 2025-го: получите «умную» колонку («Яндекс Станция Макс» с поддержкой Zigbee).

— Третий этап с 17 февраля 2025 года по 16 марта 2025-го: станьте обладателем ноутбука (ASUS VivoBook Go 15.6″ i3/Win11).

Главный этап с 16 декабря 2024 года по 16 марта 2025-го: победитель получит тур на двоих в солнечный Таиланд! Финальный приз достанется самому активному участнику, совершившему в течение всего периода акции наибольший объем платежей в совокупности с их максимальным количеством.

Почему стоит участвовать?

Акция от MegaPay и Элкарт — это не только возможность выиграть путевку в Таиланд, но и шанс получить множество полезных призов. Участие доступно каждому, а чем больше транзакций вы совершаете, тем выше ваши шансы на победу. Воспользуйтесь своим шансом прямо сейчас — следующие этапы акции продолжаются, и главный приз ждет своего победителя!

Подробности об условиях и сроках проведения акции вы можете узнать здесь.

Не откладывайте — участвуйте уже сегодня и приблизьте свою мечту об отдыхе в Таиланде!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.