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Бизнес

«Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам

Получите кредит на выгодных условиях по следующим продуктам:

Бизнес-кредиты

  • 250 тысяч 1 — 35 миллионов сомов — 16 процентов вместо 21 процента;
  • 35 миллионов — 100 миллионов сомов — 15 процентов вместо 17 процентов;
  • 100 миллионов 1 сом и более — 14 процентов.

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ЭПС — от 15,31 процента.

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  • 250 тысяч 1 — 35 миллионов сомов — 16 процентов вместо 21 процента;
  • 35 миллионов 1 — 100 миллионов сомов — 15 процентов вместо 20 процентов;
  • 100 миллионов 1 сом и более — 4 процента вместо 19 процентов.
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ЭПС — от 15,31 процента.

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  • свыше 250 тысяч 1 сома — 14 процентов вместо 21 процента.
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  • до 250 тысяч сомов — для других клиентов — 17 процентов вместо 25 процентов;
  • до 200 тысяч сомов — без поручительства.
Срок кредитования: до 24 месяцев.
ЭПС — от 18,89 процента.

Акция действует с 13 января по 30 апреля 2025 года включительно.

Подробная информация на сайте «Элдик Банка».

Телефон 9111.

Лицензия НБ КР № 033.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/317081/
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