Новогодний график работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg

Мобильный оператор О! поздравляет всех кыргызстанцев с наступающими праздниками и сообщает о праздничном графике работы.

Пополните баланс заранее, чтобы обмениваться поздравлениями и быть на связи не только в новогоднюю ночь, но и все выходные. Баланс можно пополнить через кошелек «О!Деньги» в приложении «Мой О!», в любых терминалах и офисах продаж и обслуживания O!Store. Все адреса точек пополнения можно узнать на сайте o.kg.

31 декабря 2024 года все офисы работают до 16.00, за исключением:

ТЦ «Бишкек Парк», «Азия Молл» в Бишкеке и ТЦ Maxcom в Оше — до 20.00.

1 января 2025-го во всех офисах выходной, кроме:

ТЦ «Бишкек Парк», «Азия Молл» — работает с 12.00 до 22.00.

Со 2 января 2025 года все офисы возобновляют работу в штатном режиме, за исключением:

O!Store по адресу улица Льва Толстого, 1г/4 — 2, 3, 4, 5 января нерабочие дни, возобновляет работу с 6 января.

O!Store в Джалал-Абаде (улица Ленина, 40, ТД «Айгуль» ЦУМ 1-й этаж) — 2 января нерабочий день, возобновляют работу с 3 января.

«Беш Сары ЮГ», «Беш-Сары», «Беш Сары Сити», «Табылга» — 2, 3 января нерабочий день, возобновляют работу с 4 января.

Интернет-магазин ostore.kg принимает заказы каждый день с 09.00 до 21.00 без выходных по телефону 0705007000.

Бесплатная доставка по Бишкеку не будет работать с 28 декабря до 5 января. Снова заказать бесплатную доставку можно будет с 6 января, в силу вступает обычный график работы с 10.00 до 20.00, без выходных.

Операторы информационно-справочной службы О! будут работать для вас без выходных.

Написать в службу поддержки можно круглосуточно в WhatsApp: +996 705 700 700, в Telegram: @o_mobile_operator_bot, в онлайн-чате на сайте o.kg, а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте» или Twitter.

O!Store ждет вас за подарками! Тут есть товары на любой бюджет: «умные» устройства для дома, смарт-часы, пауэрбанки, электрические термосы, электробритвы, массажеры, автопылесосы и многое другое. Детей обрадуют мультяшные светильники и цифровые доски для рисования, родителям наверняка будет полезен робот-пылесос или увлажнитель воздуха, а меломаны будут просто счастливы получить в подарок «умную» колонку «Алиса» или наушники JBL. Каждый сможет выбрать для себя крутейшие рюкзаки и сумки.

Счастливого Нового года!

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