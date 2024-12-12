«Бакай Банк» признан лидером в трех номинациях премии Visa 2024 года

Компания Visa, мировой лидер в сфере цифровых платежей, подвела итоги 2024 года и наградила лучших представителей банковской индустрии Кыргызстана.

ОАО «Бакай Банк» стало одним из главных победителей, завоевав награды сразу в трех номинациях:

Специальная награда. Успешный запуск собственного процессингового центра (In-house Processing Launch). Лидер по выпуску премиальных карт Visa (Best Visa Premium Cards Issuer). Лучший показатель одобрения трансграничных операций (Cross Border Best Approval Rate).

Эти достижения подтверждают высокую оценку банка по ключевым критериям, разработанным компанией Visa.

Инновационный процессинг. Собственный процессинговый центр дал банку возможность ускорить обработку транзакций, улучшить операционные процессы и предложить клиентам более удобные финансовые решения. Это подтверждает стремление «Бакай Банка» к технологическому развитию.

Премиальные карты: высокое качество и индивидуальный подход. «Бакай Банк» завоевал признание за успехи в выпуске премиальных карт, что стало результатом внедрения современных технологий и понимания потребностей клиентов. Это позволило банку укрепить свои позиции в сегменте премиального обслуживания.

Глобальные стандарты в трансграничных операциях. Лучший показатель одобрения международных транзакций стал возможен благодаря эффективному управлению рисками и использованию современных аналитических инструментов. «Бакай Банк» демонстрирует готовность к работе на международной арене.

Награды от Visa подчеркивают лидерство «Бакай Банка» в Кыргызстане и его интеграцию в мировую финансовую систему. Эти успехи мотивируют банк продолжать развитие, задавая новые стандарты качества в банковской сфере.

«Бакай Банк» — ваш банк.