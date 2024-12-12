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Бизнес

«Бакай Банк» первым в Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold

Все, что нужно!

«Бакай Банк» вновь задает тренды на рынке банковских технологий. Банк первым в стране представляет уникальное решение для держателей карты Visa Gold — платежные стикеры Bakai Pay.

Теперь оплата становится невероятно простой. Больше не нужно искать в кошельке карту или наличные. Достаточно поднести стикер к терминалу, и покупка оплачена. С помощью стикера также можно снять деньги с банкоматов с функцией NFC.

Что такое платежный стикер?

Платежный стикер — это компактное устройство с технологией NFC (Near Field Communication), обеспечивающее мгновенные бесконтактные платежи. Миниатюрный и стильный, он легко крепится на телефон, кошелек или любой другой удобный предмет. Такой стикер позволяет клиентам оплачивать покупки одним касанием, делая процесс оплаты максимально быстрым и удобным.

Преимущества платежных стикеров от «Бакай Банка»:

  • Удобство: Забудьте о поиске карты или наличных.
  • Скорость: Оплата занимает считанные секунды.
  • Безопасность: Технология NFC обеспечивает надежную защиту данных.
 
Подарок от «Бакай Банка»: получите платежный стикер Visa GOLD абсолютно БЕСПЛАТНО!
Но поспешите — количество платежных стикеров ограничено!

Чтобы получить стикер, обратитесь в ближайшее отделение. Дополнительный стикер можно выпустить к вашей текущей карте — Visa Gold, Platinum и Infinite, тарифы указаны на официальном сайте www.bakai.kg.
 
«Бакай Банк» —

Ваш инновационный банк.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/313972/
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