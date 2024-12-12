«Бакай Банк» первым в Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold

Все, что нужно!

«Бакай Банк» вновь задает тренды на рынке банковских технологий. Банк первым в стране представляет уникальное решение для держателей карты Visa Gold — платежные стикеры Bakai Pay.

Теперь оплата становится невероятно простой. Больше не нужно искать в кошельке карту или наличные. Достаточно поднести стикер к терминалу, и покупка оплачена. С помощью стикера также можно снять деньги с банкоматов с функцией NFC.

Что такое платежный стикер?

Платежный стикер — это компактное устройство с технологией NFC (Near Field Communication), обеспечивающее мгновенные бесконтактные платежи. Миниатюрный и стильный, он легко крепится на телефон, кошелек или любой другой удобный предмет. Такой стикер позволяет клиентам оплачивать покупки одним касанием, делая процесс оплаты максимально быстрым и удобным.

Удобство: Забудьте о поиске карты или наличных.

Забудьте о поиске карты или наличных. Скорость: Оплата занимает считанные секунды.

Оплата занимает считанные секунды. Безопасность: Технология NFC обеспечивает надежную защиту данных.

«Бакай Банк» —

Ваш инновационный банк.