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Бизнес

Новогодний депозит от MBANK с рекордной ставкой 16 процентов

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK запустил специальное предложение для своих клиентов — депозит «Срочный» с рекордной новогодней ставкой 16 процентов годовых в сомах. Об этом сообщили в финансовом институте.

Условия депозита:

  • процентная ставка: 16 процентов годовых.
  • срок вклада: 12 месяцев.
  • минимальная сумма: 1 тысяча сомов.

Как открыть депозит?

  • Через мобильное приложение MBANK:

    1. Зайдите в приложение.

    2. Нажмите на баннер «Депозит «Новогодний».

    3. Заполните данные.

    4. Готово!

  • В любом отделении банка.

Предложение действует до 31 декабря 2024 года и доступно только для физических лиц.

Депозиты в иностранной валюте:

  • вклад в долларах США: 3 процента годовых на срок три месяца;
  • вклад в евро: 3 процента годовых на срок три месяца.

Не упустите возможность выгодно инвестировать свои средства в преддверии праздников!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312853/
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