Новогодний депозит от MBANK с рекордной ставкой 16 процентов

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK запустил специальное предложение для своих клиентов — депозит «Срочный» с рекордной новогодней ставкой 16 процентов годовых в сомах. Об этом сообщили в финансовом институте.

Условия депозита:

процентная ставка: 16 процентов годовых.

срок вклада: 12 месяцев.

минимальная сумма: 1 тысяча сомов.

Как открыть депозит?

Через мобильное приложение MBANK:

Зайдите в приложение.

Нажмите на баннер «Депозит «Новогодний».

Заполните данные.

Готово!

В любом отделении банка.

Предложение действует до 31 декабря 2024 года и доступно только для физических лиц.

Депозиты в иностранной валюте:

вклад в долларах США: 3 процента годовых на срок три месяца;

вклад в евро: 3 процента годовых на срок три месяца.

Не упустите возможность выгодно инвестировать свои средства в преддверии праздников!

MBANK — первый цифровой!

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