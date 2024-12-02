Новогодний депозит от MBANK с рекордной ставкой 16 процентов

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK запустил специальное предложение для своих клиентов — депозит «Срочный» с рекордной новогодней ставкой 16 процентов годовых в сомах. Об этом сообщили в финансовом институте.
Условия депозита:
- процентная ставка: 16 процентов годовых.
- срок вклада: 12 месяцев.
- минимальная сумма: 1 тысяча сомов.
Как открыть депозит?
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Через мобильное приложение MBANK:
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Зайдите в приложение.
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Нажмите на баннер «Депозит «Новогодний».
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Заполните данные.
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Готово!
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В любом отделении банка.
Предложение действует до 31 декабря 2024 года и доступно только для физических лиц.
Депозиты в иностранной валюте:
- вклад в долларах США: 3 процента годовых на срок три месяца;
- вклад в евро: 3 процента годовых на срок три месяца.
Не упустите возможность выгодно инвестировать свои средства в преддверии праздников!
MBANK — первый цифровой!
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