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Бизнес

Суперэкспресс-кредиты от «Бакай Банка» теперь под 15,5 процента

До самого волшебного времени года остается немного. Новый год — это радость, подарки и возможность воплощать мечты. «Бакай Банк» делает праздник доступнее, снизив ставки по суперэкспресс-кредитам до 15,5 процента годовых.

Почему стоит выбрать суперэкспресс-кредит:

  • сумма до 500 тысяч сомов — без залога;
  • процентная ставка — всего 15,5 процента годовых;
  • оперативное оформление;
  • минимум документов — нужны только паспорт и подтверждение доходов.

С этим предложением вы сможете:

  • купить подарки для близких: игрушки, гаджеты или украшения;
  • организовать незабываемое путешествие или зимний отдых;
  • обновить технику и мебель, чтобы создать уютную праздничную атмосферу дома.

«Бакай Банк» заботится о вашем комфорте и предлагает простое решение для больших праздничных покупок.

Успейте оформить кредит до 31 декабря 2024 года!
Подробности на www.bakai.kg.

«Бакай Банк» — ваш надежный партнер в Новый год!

ЭПС — от 16,69 процента.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312609/
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