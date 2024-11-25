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Бизнес

MBANK обнулил комиссию на все переводы внутри страны

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK обнулило комиссию на переводы в сомах между электронными кошельками и банками страны. Это решение сделает переводы не только доступными, но и максимально удобными для каждого клиента.

Новая эра переводов

Денежные переводы — это часть повседневной жизни: поддержка семьи, оплата услуг или просто покупки. С новыми условиями от MBANK можно отправлять деньги на счета других банков без каких-либо комиссий. Это предложение распространяется на все переводы в национальной валюте внутри республики, и главное — никаких ограничений по суммам или количеству операций!

Как воспользоваться?

Если вы еще не пользуетесь сервисами MBANK, самое время присоединиться. Установите мобильное приложение, пройдите простую регистрацию и начните отправлять деньги на другие банки и кошельки Кыргызстана, забыв о комиссиях.

MBANK вновь подтверждает статус лидера цифровых технологий в банковском секторе страны. С нами ваши переводы становятся быстрее, удобнее и выгоднее.

В соответствии с постановлением № 2024-П-14/55-1-(ПС) «О мерах по повышению доступности банковских услуг» указание действует до 31 декабря 2025 года.

Не теряйте время на других — присоединяйтесь к MBANK, весь Кыргызстан уже с нами!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312161/
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