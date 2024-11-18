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Бизнес

«Элдик Банк» — проводник климатических инвестиций в КР

«Элдик Банк» принял участие в Конференции ООН по изменению климата СOP29, которая состоялась в городе Баку, Азербайджан. Будучи ведущим финансовым институтом Кыргызстана в области устойчивого развития, «Элдик Банк» активно поддерживает инициативы, направленные на решение экологических и климатических вызовов.

Делегация банка во главе с председателем правления ОАО «Элдик Банк» Уланбеком Ногаевым провела ряд важных встреч с крупнейшими мировыми компаниями, международными организациями и экспертами в области экологии и устойчивого развития.

На площадке СOP29 банк подписал меморандум о взаимодействии с Центром зеленых финансов Международный финансовый центр «Астана» в рамках реализации зеленых облигаций и зеленых проектов в республике.

— «Элдик Банк» — проводник климатических инвестиций в Кыргызстане, — говорит Уланбек Ногаев. — В рамках реализации зеленых проектов в республике команда банка провела двусторонние встречи с руководством Зеленого климатического фонда, Адаптационного фонда, Всемирного банка и ПРООН, где обсуждались перспективы партнерства с акцентом на привлечение инвестиций для реализации климатических проектов в Кыргызстане. Особо отмечу, что Зеленый климатический фонд выразил готовность поддерживать «Элдик Банк» и признал нас приоритетным кандидатом для аккредитации в ЗКФ.

Участие «Элдик Банка» в COP29 позволило банку заявить о своей позиции как лидера в климатической сфере Кыргызстана и укрепить международные связи, открывая новые возможности для внедрения инновационных подходов в обеспечении устойчивого развития в Кыргызстане.

Отметим, что на конференции СOP29 «Элдик Банк» презентовал зеленые продукты и инициативы, разработанные и реализованные за последние годы. Среди них — программы по финансированию возобновляемых источников энергии, проекты по поддержке малых и средних предприятий, внедряющих зеленые технологии. Эти усилия подчеркнули стремление банка к достижению Целей устойчивого развития и его вклад в глобальные усилия по снижению выбросов углерода.

Для справки. Конференция ООН по изменению климата СOP29 — одна из важнейших платформ, на которой обсуждается глобальная климатическая политика. Страны-участницы проводят дискуссии на темы уменьшения последствий изменения климата и ускорения энергетического перехода.

Лицензии НБ КР № 033, 033/1. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/311445/
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